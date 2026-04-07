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Día Mundial de la Salud: presidenta de Acemi hace una radiografía del sistema colombiano

La orden de liquidar a las EPS quebradas y la posibilidad de traslados masivos han orillado a los pacientes a buscar otras aseguradoras.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
09:54 a. m.
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En el Día Mundial de la Salud, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Carolina Vesga, advirtió que el número de quejas de pacientes sigue en aumento, por las barreras a las que se enfrentan a la hora de reclamar sus medicamentos y agendar sus procedimientos médicos.

Al respecto, Vesga conoció dos informes, uno de la Corte Constitucional y otro de la Defensoría del Pueblo, que coinciden en que buena parte de los pacientes deben presentar alguna queja o recurso legal para acceder a sus servicios de salud:

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“El informe de la Corte Constitucional indica que cerca del 18% de las tutelas que se están presentando en el país son por razones de salud, la gran mayoría de ellas por medicamentos, y conocimos también un informe de la Defensoría del Pueblo, que da cuenta del incremento acelerado en quejas y reclamos hacia las entidades, principalmente las intervenidas, sin esperanza de resolución a la vista. Es una situación muy complicada para los pacientes y sus familias”.

Liquidación de las EPS y el posible traslado de pacientes agravan la crisis:

Semanas atrás, luego de que un Tribunal de Antioquia bloqueara el traslado de cerca de tres millones de pacientes a la intervenida Nueva EPS, el presidente, Gustavo Petro, ordenó a los ministros de Salud y Hacienda liquidar las entidades promotoras de salud (EPS) que estuvieran en quiebra:

“Ministro de Hacienda y ministro de Salud, todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato”, comentó entonces, en medio de un consejo de ministros.

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Según Vesga, la posibilidad de que ocho EPS se liquiden o se cumpla la orden de traslado masivo han llevado a los pacientes con posibilidades económicas a buscar alternativas:

“¿Qué estamos viendo? De manera puntual, frente a esos anuncios —que generan incertidumbre y más desconfianza— lo que están haciendo los pacientes es buscar otras aseguradoras, evitando que se materialice ese riesgo de traslado masivo”, explicó.

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