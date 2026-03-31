Crisis en el sistema de salud: Fabio Aristizábal advierte sobre “tragedia humanitaria”

El exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, alertó en entrevista con Noticias RCN sobre el deterioro del sistema de salud colombiano y las graves consecuencias que enfrentan millones de pacientes, especialmente usuarios de la Nueva EPS.

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Según Aristizábal, la situación actual es producto de la “improvisación” y de un gobierno que “decidió no escuchar a nadie”.

“Asfixia mecánica” del sistema

Aristizábal señaló que el país atraviesa una crisis que se refleja en los dramas cotidianos de las familias que esperan atención médica. “Cada día que pasa, cada hora que pasa, con un trámite que nunca se lleva a cabo, incluso con órdenes judiciales, empeora la salud de los pacientes”, afirmó.

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El exsuperintendente advirtió que cerca de 10 millones de colombianos podrían quedar atrapados en una “represa” de trámites y necesidades médicas insatisfechas. “Esto se llama asfixia mecánica. Prácticamente acabaron con el sistema de salud de Colombia, que era uno de los mejores del mundo”, enfatizó.

Falta de control y deterioro financiero

Aristizábal también cuestionó el papel de la Superintendencia Nacional de Salud y de los entes de control frente a la intervención de la Nueva EPS.

Recordó que, aunque el gobierno denunció inicialmente problemas con facturas represadas y recursos no girados, la Contraloría reportó cifras mucho más alarmantes: “Ya llevaban un pasivo que superaba los 21 billones de pesos, un patrimonio negativo de más de 9 billones y anticipos sin legalizar por más de 15 billones”.

El exfuncionario criticó que, pese a la intervención, los indicadores continúan deteriorándose y ya se han nombrado cinco interventores sin resultados visibles.

“La pregunta que uno se hace es, ¿dónde están los entes de control? ¿Por qué no ha actuado la Procuraduría? ¿Por qué no ha actuado la Contraloría?”, cuestionó.