La Contraloría determinó un hallazgo fiscal por $9.000 millones en un contrato de consultoría suscrito en 2025 por el Ministerio de Agricultura con el Consorcio AUDIVIV, cuyo propósito era verificar el estado de los subsidios de vivienda rural entregados por el Banco Agrario entre 2000 y 2017.

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La investigación encontró presuntas inconsistencias en los registros de visitas de campo presentados por el contratista, entre ellas fotografías repetidas y coordenadas geográficas coincidentes en informes correspondientes a diferentes viviendas y beneficiarios.

Los resultados generan dudas sobre la veracidad de parte de la información reportada durante la ejecución del contrato. Este hallazgo tendría presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal, según informó el organismo de control.

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Visitas de campo bajo la lupa de la Contraloría

El Consorcio AUDIVIV reportó un total de 12.089 visitas de campo para verificar las condiciones de las viviendas rurales. Sin embargo, 6.499 de esos recorridos habrían sido realizados únicamente durante noviembre de 2025, lo que equivale a un promedio de aproximadamente 217 visitas diarias en zonas rurales dispersas.

Para la Contraloría, ese volumen de actividades en un periodo tan corto genera cuestionamientos sobre si las inspecciones se realizaron efectivamente bajo las condiciones registradas.

La revisión también incluyó 9.636 actas de visita, en las que fueron identificados 1.105 grupos de fotografías idénticas, distribuidos en 2.571 documentos. Es decir, aproximadamente una de cada cuatro actas examinadas contenía imágenes repetidas.

Entre los casos identificados, una misma fotografía de un baño aparecía en 21 actas correspondientes a beneficiarios de 10 departamentos diferentes.

Presuntas irregularidades en soportes de seguridad social

La revisión fiscal identificó un segundo hallazgo, esta vez relacionado con los soportes de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado al contrato.

De las 97 personas reportadas como integrantes del equipo técnico y de apoyo, la Contraloría no encontró documentación individual de los aportes para 63. El caso será trasladado a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad que deberá establecer si los pagos correspondientes fueron realizados.

Ante estos hallazgos, el Ministerio de Agricultura deberá ajustar su plan de mejoramiento, mientras las presuntas irregularidades serán remitidas a las autoridades competentes para las actuaciones correspondientes.