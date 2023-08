Las dificultades que enfrenta Luis Fernando Velasco en el Ministerio del Interior

Pese a tener el respaldo del presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, recientemente no ha tenido buenos momentos en medio de su gestión política, actividad necesaria y de gran relevancia para la concertación del Ejecutivo en diferentes áreas como lo es el Congreso de la República y las regiones.

Proyectos en el Congreso

En el caso del Legislativo, las cosas no han avanzado como necesita el Gobierno, esto teniendo en cuenta los proyectos que actualmente están surtiendo su trámite como las reformas a la salud y la pensional y las nuevas que pretende impulsar como las reformas laboral, a la educación y de los servicios públicos.

El trámite ha sido lento debido a que el Gobierno ha venido concertando con los congresistas de forma individual, ya que con las directivas de los partidos hubo dificultades que hicieron romper la coalición mayoritaria.

Los acercamientos principales se han concentrado con los partidos Liberal, Conservador y de La U, estos dos últimos que eran de Gobierno y se declararon finalmente en independencia.

A días de cumplirse el primer mes del segundo año Legislativo, en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aún no es convocada la discusión de los articulados de prioridad para el Ejecutivo.

En medio de esa agenda, el Gobierno nuevamente está teniendo acercamientos con los partidos. En los últimos días, Velasco se reunió con los nuevos codirectores del partido de La U y posteriormente junto al presidente Petro lo hicieron con los senadores de esa colectividad política.

Discusión con los gobernadores

Las dificultades de Velasco también trascendieron en la relación con los gobernadores, esto por cuenta de las declaraciones en las que se aseguró que los reclamos por la seguridad en las regiones obedecían a intereses electorales de las elecciones regionales del próximo mes de octubre.

“No me parece prudente que los gobernadores en periodo electoral, algunos de ellos con candidato propio, quieran convertir ese tema que deber ser nacional en un tema electoral (…) dejemos de ser hipócritas, quienes estamos en la actividad política tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros empujará para algún lado”, afirmó el ministro del Interior.

Y concluyó Velasco: “Le pido a los gobernadores que el tema de la seguridad más que un tema electoral sea un tema de debate nacional pausado porque esta responsabilidad es de todos”.

Las declaraciones del ministro molestaron tanto a los gobernadores, que le solicitaron al presidente sacarlo del Gobierno, hecho que Petro rechazó.

“Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional”, afirmó el presidente respondiéndole al gobernador Juan Guillermo Zuluaga, uno de los mayores críticos del Ejecutivo.

¿El MinInterior no está cumpliendo las expectativas?

Todo este tipo de hechos han dejado ver que el ministro Velasco no ha concretado todos los puentes políticos necesarios para su cartera. Sobre la situación, la socióloga y analista Juana Afanador aseguró que se han debilitado las relaciones, pero no solo por responsabilidad del ministro.

“Se han debilitado los puentes que hay con los gobernadores, pero tampoco es que los gobernadores hayan entablado puentes fáciles. En época electoral pareciera que los gobernadores estuvieran más haciendo campañas que preocupados por lo que pasa en sus regiones, las expectativas del Ministerio no han sido fáciles”, explicó la analista.

Opinando diferente, el docente y analista Jorge Munevar aseguró que el mayor interesando en tener esas relaciones políticas es el Gobierno.

“Tiene que establecer puentes y crear redes con las estructuras de Gobierno, alcaldes y gobernadores para cohesionar toda la estructura fundamental, esa es su función. En este caso no se está actuando acorde a la necesidad y dimensión de su cargo, y más en situaciones de dificultad como los que tiene el Gobierno para cohesionar sus propósitos”, explicó Munevar.

Y coincidió el analista y columnista Pedro Viveros, quien aseguró que Velasco ha perdido margen de maniobra en su gestión.

“El ministro tiene más deuda, que saldo a favor en el desarrollo de su gestión. No han pasado proyectos, perdió la Presidencia de Senado y no hay una coalición dentro del parlamento y además tiene una pelea encendida con los gobernadores. Si el presidente quiere hacer un acuerdo nacional y con diferentes sectores, en esa operación tampoco le va a servir el ministro”, explicó Viveros.

¿Se afectarán las regiones?

Pese a que los actuales gobernadores terminarán su gestión este año 2023, la relación entre el Ejecutivo y las regiones es fundamental y necesaria para la definición de recursos y proyectos de los territorios.

La analista Afanador aseguró que las actuales tensiones no deben afectar las regiones: “Esto no tiene que afectar a los territorios, lo que sí afecta son las decisiones que toman los gobernadores, las decisiones, el impacto que tienen los debates regionales”.

Y Munevar concluyó: “Los gobernadores ya están sueltos para poder tomar posición, por eso se les ve muy críticos al Gobierno, tomando posición y cuestionando lo que no les parece bien, si el Gobierno da razones para eso, pues el perjudicado es el Ejecutivo”.