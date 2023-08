¿En qué va el proyecto que busca reducirle el salario a los congresistas?

El salario que ostentan los congresistas de Colombia es un tema que siempre ha generado debate en la opinión pública, especialmente porque en diversos casos se ha intentado disminuir ese valor, pero los mismos senadores y representantes a la Cámara no permiten que se reduzca.

Actualmente, en el Senado está en trámite un proyecto de ley que busca reducirle el salario a los congresistas, pero que ha venido avanzando poco a poco.

El proyecto fue presentado por diferentes partidos, pero uno de sus principales líderes es el senador de Alianza Verde, Jota Pe Hernández.

Las senadoras que no se quieren bajar el sueldo

Este articulado que va en su segundo debate ha generado reacciones públicas de senadoras que no están de acuerdo con la reducción de su sueldo, que supera los $43 millones.

Una de ellas fue la senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa, quien aseguró que necesitaba mirar en cuánto le quedaría el sueldo para evaluar si le servía.

“De verdad tenemos que saber en cuánto nos va a quedar el salario, y si nos sirve o no venir; y si no, que nos dejen en las regiones y hagamos los debates virtuales. Yo tengo ganas de servirle a mi país, de servirle a mi departamento, pero creo que todo el que trabaja tiene que tener derecho a su remuneración”, afirmó en medio del debate.

Otra senadora que expresó su inconformidad fue Isabel Zuleta del Pacto Histórico, quien se comparó con un jugador de fútbol.

Luego de asegurar que la disminución en los sueldos de los congresistas debía darse a través de una reforma constitucional, Zuleta cuestionó que no se reconozca el esfuerzo a los congresistas.

“Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho, porque la gente del pueblo, que es distinta a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo y la dedicación. Yo misma he pasado noches enteras leyendo un montón de leyes de la República; tengo la responsabilidad de responder por mi voto”, afirmó Zuleta.

¿En qué va el debate?

Las reacciones de las senadoras generaron críticas y molestias en redes sociales, esto por el alto valor de sueldo que tienen los congresistas.

La realidad es que este es el único proyecto que sobrevive en el legislativo y su trámite se ha dilatado por tiempos y falta de quorum en la citación de plenarias.

Su debate quedó suspendido en la plenaria del miércoles 16 de agosto y continuará el martes 22 en donde ahora sí comenzará a discutirse el articulado punto por punto.

“Aquí no se ha aprobado todavía el proyecto de reducción de salarios, para que no vayan a salir a decir que el Senado votó positiva la aprobación de reducción, hasta ahora vamos en la ponencia y nos falta el articulado”, expresó Hernández en medio de la plenaria.