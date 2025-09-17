Comisión de Disciplina Judicial del Atlántico asumirá caso de Digno Palomino

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico asumió este miércoles, 17 de septiembre, el estudio de las decisiones judiciales adoptadas recientemente frente a la situación jurídica de Digno José Palomino Rodríguez.

Caso de Diego Palomino fue asumido por el Atlántico

Palomino es el señalado cabecilla de la organización criminal Los Pepes y está procesado en varias causas penales por homicidio y otros delitos.

Durante la tarde de este miércoles se formalizó el reparto del proceso disciplinario, con lo que en las próximas horas se definirá si se abre una investigación contra el Juez 102 Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Barranquilla, quien fue el encargado de conceder la detención domiciliaria a Palomino.

El pronunciamiento de la Comisión surge luego de la controversia generada por la decisión judicial que dejó sin efecto la medida de aseguramiento intramural contra Palomino, otorgándole el beneficio de casa por cárcel.

Varios medios nacionales reportaron el hecho, calificándolo como polémico, ya que, según los reportes, la medida se habría adoptado sin que se cumplieran plenamente los requisitos legales.

La presidenta de la Comisión Seccional, María José Casado Brajín, ordenó compulsar copias contra el juez para que se tramite la queja disciplinaria correspondiente.

La medida busca establecer si existió un posible actuar irregular en la concesión de la detención domiciliaria.

Con este proceso, el organismo de disciplina judicial entrará a evaluar la actuación del funcionario y determinará si procede o no abrir investigación formal, en un caso que mantiene la atención pública por tratarse de un líder señalado de la estructura criminal Los Pepes.