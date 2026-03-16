Video del momento exacto en el que un borracho destruyó a golpes un hospital en Algarrobo, Magdalena

Un nuevo episodio de violencia contra el personal sanitario y las instalaciones del hospital de Algarrobo, en el departamento de Magdalena, ha encendido las alarmas de las autoridades regionales.

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El incidente, protagonizado por un hombre que presuntamente actuaba bajo los efectos del alcohol. Lo más grave es que no es la primera vez que pasa, esta sería la segunda ocasión en la que atenta contra el hospital.

La comunidad médica y los habitantes de Algarrobo piden que se tomen acciones firmes para garantizar la seguridad del personal sanitario y evitar que este tipo de incidentes se repitan.

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Borracho acabó a golpes un hospital en Algarrobo, Magdalena

Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada del domingo, cuando el individuo ingresó al centro asistencial y comenzó a gritar y agredir verbalmente al personal médico y de enfermería.

Además de atentó violentamente contra la infraestructura del hospital con golpes y patadas.

Esta persona ya había protagonizado episodios similares anteriormente en el mismo establecimiento de salud.

Consejo de seguridad por ataque de un borracho a hospital

La situación ha generado tal preocupación que la Gobernación de Magdalena convocó un consejo extraordinario de seguridad para analizar el caso y determinar las acciones a seguir.

Las autoridades sanitarias y la comunidad del municipio solicitaron que el agresor sea capturado y judicializado de manera inmediata.

En este caso particular, la reincidencia del agresor genera mayor alarma entre los trabajadores del hospital de Algarrobo, quienes continúan prestando sus servicios a la comunidad a pesar de los riesgos que enfrentan.