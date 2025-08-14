CANAL RCN
Directora y funcionarios del DNP no asistirán al congreso de la ANDI: esta es la razón

A través de un comunicado, Natalia Irene Molina Posso compartió la decisión y explicó por qué llegaron a esa conclusión.

agosto 14 de 2025
09:29 a. m.
La directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina Posso, anunció que no asistirá al 10° Congreso Empresarial Colombiano (CEC), organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y programado del 13 al 15 de agosto en Cartagena. La decisión también se extiende a todos los funcionarios de la entidad.

Directora del DNP no asistirá al congreso de la ANDI

Según explicó Molina, esta determinación responde a un gesto de coherencia y respeto hacia el presidente Gustavo Petro, quien no fue invitado al evento.

Para la funcionaria, la ausencia de una interlocución directa entre el Gobierno Nacional y el sector empresarial limita el alcance de las discusiones sobre el desarrollo del país.

“Es lamentable que las oportunidades de construir una visión conjunta de nación y de estrechar lazos con empresarios grandes, medianos y pequeños se vean afectadas. La planeación requiere consensos entre todos los sectores para garantizar bienestar, acceso a derechos y prosperidad para los colombianos”, manifestó.

Molina reiteró que el DNP continuará impulsando los ejes estratégicos del gobierno, como la transición energética justa y la industrialización, con especial apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido empresarial del país.

La directora hizo un llamado a superar la polarización y a privilegiar el diálogo como vía para avanzar en objetivos comunes. “El futuro de Colombia exige grandeza y voluntad genuina de trabajar juntos”, concluyó.

Cabe mencionar que “el CEC se ha consolidado como el foro empresarial más influyente de Colombia, reuniendo a líderes nacionales e internacionales para analizar los desafíos y oportunidades que definirán el futuro del país”.

Esta versión se enfocará en “el diálogo estratégico sobre geopolítica, democracia, economía, sostenibilidad, tecnología y el futuro de los negocios, explorando soluciones innovadoras y promoviendo el desarrollo sostenible”.

