Congresista fue víctima de atentado en Huila: camioneta en la que se movilizaba recibió disparos

Un nuevo hecho de violencia se presentó en La Plata, Huila. El representante a la Cámara, Julio César Triana, se estaba movilizando en una camioneta, cuando recibió disparos.

Ninguno de los disparos traspasó los vidrios blindados del vehículo. Tanto el representante como el resto de los ocupantes quedaron ilesos.

El video publicado por el representante mostró varios impactos en la parte delantera y trasera del vehículo. Ahora, se dirige al municipio de Paicol.

Triana pidió apoyo inmediato por parte de la Policía y Ejército: “A pesar de los impactos de bala, gracias a Dios, mi equipo de trabajo y yo salimos ilesos”, sostuvo.

Su partido, Cambio Radical, se pronunció al respecto e indicó que Triana ha sido blanco de amenazas, las cuales ya han sido denunciadas. Sin embargo, no ha habido respuesta por parte de las autoridades competentes para reforzar su seguridad.

“El gobierno que prometió “paz total” guarda silencio y no ha hecho nada frente a estas graves amenazas”, cuestionó el movimiento.

Cambio Radical responsabilizó al Gobierno por lo que le ocurra al representante, así como el resto de parlamentarios que hacen parte de su partido.

Minutos después, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió. A primera hora de mañana, jueves 14 de agosto, se citó al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral para tomar cartas en el asunto.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …