VIDEO | Con ráfagas de fusil disidencias atacaron estación de Policía en La Vega, Cauca

La violencia en varias regiones del país parece desbordada. En las recientes horas, se registró una película de terror en La Vega, Cauca. Esto, tras los ataques de los guerrilleros que dejaron cuadras enteras del pueblo destruidas.

Grave hostigamiento de las disidencias en La Vega, Cauca

Mientras en una institución educativa del municipio, los estudiantes realizaban sus pruebas saber Icfes, al fondo, comenzaron a sonar las ráfagas de fusil por los fuertes enfrentamientos entre las Disidencias de las Farc y la fuerza pública.

El temor de profesores y estudiantes provocó que se suspendieran las pruebas y salieran corriendo a buscar refugio.

Entretanto, en pleno parque principal, se vivieron los momentos de más tensión. Guerrilleros del frente Andrés Patiño, de las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco, hostigaron, con ráfagas de fusil y explosivos, la estación de Policía del municipio.

El gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, aseguró que ya había alertado sobre este tipo de ataques.

“Nosotros en su momento habíamos advertido que de esta disputa territorial iba a quedar afectada la población civil, en medio del fuego cruzado. Expresamos nuestra solidaridad con los habitantes de la cabecera municipal de La Vega, Cauca, pero también nuestra firmeza en poder generar esa alerta en el macizo colombiano. La disputa territorial no puede convertirse en la muerte de nuestra población, que no está en este momento participando del conflicto armado”, dijo el gobernador.

Disidencias Farc atacaron estación de Policía en La Vega, Cauca

Imágenes compartidas por varios usuarios dejan ver varios sectores del municipio con los impactos de bala en las paredes e incluso, infraestructuras destruidas por los explosivos.

Los habitantes del municipio quedaron tristeza, dolor e incertidumbre luego de los enfrentamientos. Las cifras preliminares indican que dos policías y cuatro personas más, resultaron heridas en este nuevo enfrentamiento.