Este es alias Mayimbú, uno de los disidentes más buscados por las autoridades

Luego de la neutralización de alias Miller, ‘Mayimbú’ se convirtió en el gran objetivo militar de los comandos especiales.

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
07:47 p. m.
Alias Mayimbú es hoy en día uno de los disidentes de las Farc más buscados por las autoridades. Aunque algunos lo buscan en el Guaviare, fuentes de las fuerzas militares aseguran ya tenerlo ubicado.

Alias Mayimbú, uno de los disidentes más buscados

“Alias Mayimbú, que también viene desarrollando estas intimidaciones, es nuestra obligación también neutralizarlo, pero también recordar que tenemos una deuda de honor”, así fue como hace pocas semanas, el comandante de la brigada de selva no. 22 del Ejército Nacional, ordenó ejecutar operaciones ofensivas contra los frentes de Iván Mordisco y puntualmente contra alias Mayimbú.

Entretanto, este medio tuvo acceso a un audio en el que se escucha a alias Mayimbú dando órdenes para no transitar o desplazarse por ciertas zonas.

“Quiero indicarles que no se pueden movilizarse en motos, moto cargueros, vehículos de transporte público, transporte particular y embarcaciones, por los caños y ríos hasta nueva orden”, indicó Mayimbú.

¿Quién es alias Mayimbú?

El audio deja ver cómo da órdenes el considerado como uno de los principales cabecillas del frente 44 comandado por alias Iván Mordisco y de quien se sabe, hay operaciones militares que tienen a este objetivo, como alguien de alto valor. Este sujeto, en audios, ordena e impone leyes en departamentos del suroriente del país.

“Quiero informarle a la comunidad que el toque de queda continúa de manera indefinida en los sectores en mención, todo esto se hace con el fin de proteger a la población civil de posibles confrontaciones con el grupo fraccionalista de Calarcá, Córdoba”, se escucha en otro audio de ‘Mayimbú’.

Luego de la neutralización de alias Miller, en las últimas horas, ‘Mayimbú’ se convierte en el gran objetivo militar de los comandos especiales que ya se encuentran en la zona, en donde no solo hacía presencia ‘Miller’, también ‘Mayimbú’, a quien aseguran, tienen localizado y de quien esperan poner fin a su actuar criminal.

