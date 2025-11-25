CANAL RCN
Colombia

Lo que hallaron en el celular de uno de los asesinos de los ochos religiosos en Guaviare

La Fiscalía reveló que el celular de alias ‘Morocho’ contenía registros clave para reconstruir los movimientos, contactos y órdenes detrás de la masacre de ocho líderes religiosos en Calamar.

Lo que hallaron en el celular de uno de los asesinos de los ochos religiosos en Guaviare
Foto: Fiscalía

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
07:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un celular incautado durante la captura de Excehomo Pabón Amaya, alias Morocho, se convirtió en la pieza central de la investigación que permitió reconstruir uno de los crímenes más graves cometidos por disidencias de las Farc en los últimos años, el asesinato de ocho líderes religiosos en Calamar, Guaviare, entre el 4 y 5 de abril de 2025.

El contenido del dispositivo, según la Fiscalía, fue determinante para establecer rutas, comunicaciones y acciones que comprometen al hombre señalado de haber guiado a las víctimas hacia su muerte.

Alias Morocho, presentado ante un juez de control de garantías, es acusado de participar directamente en la retención, desplazamiento y posterior ejecución de los representantes religiosos.

Revelan la última foto de los religiosos antes de ser cruelmente asesinados y enterrados en fosas
RELACIONADO

Revelan la última foto de los religiosos antes de ser cruelmente asesinados y enterrados en fosas

Celular de uno de los asesinos de Calamar permitió reconstruir la masacre

La reconstrucción de la Fiscalía no se basó únicamente en testimonios o informes de inteligencia, buena parte de la narrativa criminal surgió del análisis forense del teléfono que llevaba consigo al momento de su captura.

El dispositivo contenía mensajes de texto y comunicaciones en aplicaciones encriptadas que permitieron establecer cómo se coordinaron las citas con las primeras víctimas.

En los chats se identificaron intercambios sobre la hora y el punto exacto en el que debían reunirse dos de los líderes, quienes fueron engañados bajo la figura de una reunión comunitaria.

La geolocalización asociada a las fotografías y registros del celular estableció que Morocho estuvo en el punto donde fueron recogidos y luego en el trayecto por el río Itilla, ruta fluvial que llevó a las víctimas hasta la finca La Ojona.

Cayó alias Miller, responsable de la masacre de ocho líderes religiosos en Guaviare
RELACIONADO

Cayó alias Miller, responsable de la masacre de ocho líderes religiosos en Guaviare

Las fotos que tomaron los asesinos a los religiosos antes de morir

Además de los mensajes, el celular contenía fotos tomadas por los propios captores, que coinciden con las declaraciones de sobrevivientes y con los hallazgos periciales.

En ellas se observan a varios de los líderes atados y custodiados por hombres armados que, según la Fiscalía, pertenecen a la estructura criminal que opera en la zona. Algunas imágenes, con metadata intacta, ubicaron el momento exacto en el que fueron retenidos, reforzando la hipótesis de que Morocho estuvo presente durante la intimidación inicial.

En el análisis también se encontraron archivos de audio en los que se escuchan instrucciones de mando referidas a “trasladar a los sospechosos” y “llevarlos al punto acordado”.

Las órdenes, según los investigadores, fueron emitidas bajo la falsa premisa de que los líderes religiosos pertenecían al ELN, una acusación equivocada que sirvió de argumento para retenerlos, interrogarlos y finalmente asesinarlos. La evidencia digital permitió contrastar esa línea de tiempo con el testimonio de habitantes y familiares que reportaron la desaparición simultánea de las víctimas.

Con el material del celular, los peritos pudieron establecer cómo el grupo armado movió a los retenidos desde La Ojona hasta un sector selvático en el que, posteriormente, serían ejecutados a quemarropa. El dispositivo incluso registró pings de ubicación que se alinean con los puntos donde meses después, en julio, los cuerpos fueron hallados y exhumados por un operativo conjunto entre la Fiscalía, el Ejército, la Policía y Medicina Legal.

¿Quiénes eran los religiosos citados y asesinados en Guaviare? Así se reveló la ubicación de la fosa
RELACIONADO

¿Quiénes eran los religiosos citados y asesinados en Guaviare? Así se reveló la ubicación de la fosa

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Reforma tributaria

Reforma tributaria de Petro enfrenta oposición en el Congreso: polémica por impuestos al patrimonio y accionistas extranjeros

Disidencias de las Farc

Abren indagación por chats exclusivos que revelaron cómo se facilitó la fuga de alias Marcos

Senado de la República

Alistan lista única al Senado con Rodolfo José Hernández, Paulino Riascos y Lorena Ríos

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

Mejores reacciones y memes que dejó la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Violeta Bergonzi se coronó como la ganadora de MasterChef Celebrity 2025 y de inmediato, las reacciones de seguidores e internautas no se hicieron esperar.

Liga BetPlay

Santa Fe desperdició el hombre de más y Tolima lo castigó en El Campín: victoria para los 'pijaos'

Con un jugador menos, Tolima venció a Santa Fe en El Campín y lidera parcialmente el Grupo B con autoridad.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 25 de noviembre de 2025

Estados Unidos

EE. UU. pide investigación por presuntos vínculos entre funcionarios del Gobierno y disidencias de las Farc

Cuidado personal

¿Ejercicio en la mañana o en la noche? Estudio reveló la respuesta