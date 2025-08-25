Gobernador del Cauca denuncia que hay un plan para asesinarlo, pero seguirá yendo a los territorios

Desde la ceremonia de transmisión de mando de la Tercera División del Ejército, en Popayán, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, denunció que, en los últimos días, las autoridades le informaron que existe un plan para asesinarlo, presuntamente orquestado por las disidencias de Iván Mordisco.

“Tengo amenazas, inclusive, hay un plan para matar al gobernador del Cuca, y estamos protegiéndonos, pero siempre en el ejercicio del cargo porque no podemos nosotros desamparara a los caucanos y a las caucanas, que esperan, a través de la inversión de recursos, ser atendidos con importantes proyectos por el gobierno departamental”, indicó el gobernador.

Y explicó que seguirá recorriendo el departamento, en el que instituciones de seguridad, defensa e investigación ya están al tanto de las amenazas en su contra:

“Yo creo que aquí tenemos que cuidarnos absolutamente todos en el departamento. Ya la Fiscalía, la Policía y el Ejército tienen conocimiento sobre este tipo de planes, pero seguimos con nuestro firme propósito, que nuestra vocación de servicio nos motive a salir a cada uno de los territorios”.

Consejo Gremial Nacional condenó las amenazas contra alcaldes y gobernadores en el país:

Precisamente, a primera hora del lunes 25 de agosto, el Consejo Gremial Nacional condenó las amenazas registradas contra de alcaldes y gobernadores en el país, los últimos meses.

En un comunicado de prensa, reiteraron “la obligación del Gobierno Nacional de garantizar su seguridad, la de sus familias y el pleno ejercicio de su misión constitucional”, debido a que “estos mandatarios son actores esenciales para la democracia, el desarrollo social y económico de las regiones y la construcción de un país seguro y en paz”.

Además, hicieron un llamado urgente “a las autoridades policiales y judiciales para la pronta captura y judicialización de los responsables, así como para el desmantelamiento de todo riesgo que impida el normal ejercicio de sus funciones”.

¿Qué otros mandatarios gobiernan bajo amenaza en el país?

En los últimos días, tras la explosión de un camión cargado con cilindros bomba en cercanías a la escuela de aviación Marco Fidel Suárez en Cali, se conoció que el alcalde, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también se encuentran bajo amenaza de los grupos criminales con presencia en la región.

Y, aunque dijeron sentirse confiados en el trabajo del Ejército y la Policía, no son los únicos gobernantes bajo amenaza en el país. También los gobernadores de Antioquia y Caquetá, Andrés Julián Rendón y Luis Francisco Suárez, y los alcaldes de Bogotá y Medellín, Carlos Fernando Galán y Federico Gutiérrez, han informado sobre presuntos planes para acabar con su vida, en los últimos meses; lo que enciende las alarmas entorno a su seguridad y la de sus familias, sobre todo después del magnicidio del candidato presidencial y senador por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.