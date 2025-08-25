Desde el 21 de julio, el gobernador de Caquetá advirtió al Gobierno sobre las amenazas en su contra

Recientemente, se conoció una carta enviada el pasado 21 de julio por el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Suárez, al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en la que advertía sobre las graves condiciones de seguridad que ponían en riesgo su vida y la de su familia.

En una corta misiva, Suárez aseguró que sería alias Calarcá el responsable de ordenar los atentados en su contra.

Al parecer, la información habría sido corroborada por fuentes ubicadas en los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Florencia.

¿Quiénes estarían detrás de las amenazas al gobernador de Caquetá?

Además, el gobernador señaló que serían alias La Moracha y alias Esteban o 'el pulpo' los encargados de ordenar el despliegue de milicias urbanas para hacer seguimiento a sus actividades y desplazamientos.

"Así mismo, se tiene conocimiento de una orden emitida por alias El Mocho, quien se encuentra instalado en el Bajo Caldas, jurisdicción del municipio de Florencia; sin embargo, es importante aclarar que este no pertenece a la estructura de Calarcá", menciona la carta.

Otra de las denuncias hechas por el mandatario del Caquetá tiene que ver con las amenazas que alias Albeiro Ramírez, integrante de la estructura de 'Calarcá', estaría ejerciendo en contra de su esposa y hermanos, exigiéndoles un pago de $300 millones.

De acuerdo con la información, esto sería en represalia por las acciones que la fuerza pública ha adelantado en contra de esta estructura armada criminal en el departamento.

Finalmente, Suárez pidió al ministro de Defensa que se tomen las medidas necesarias para proteger su vida y la de su familia, lo más pronto posible. Esto fue el 21 de julio, más de 20 días antes de que su esposa, la gestora social del departamento, Derly Arias Córdoba, fuera víctima de un atentado con explosivos y del hurto de unas cabezas de ganado.

El ataque contra la esposa del gobernador

El pasado 12 de agosto, un grupo de hombres armados ingresó a una finca ubicada en zona rural de El Paujil, norte del Caquetá, para atentar en contra de la esposa del gobernador.

Allí, detonaron un artefacto explosivo y robaron más de 400 reses.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, el hecho se sumó a las múltiples amenazas recibidas por el mandatario del departamento, quien ha sido reiterativo en sus denuncias en contra de los grupos armados ilegales que operan en esta zona del país.