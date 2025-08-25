CANAL RCN
Colombia

Desde el 21 de julio, el gobernador de Caquetá advirtió al Gobierno sobre las amenazas en su contra

Mediante una corta misiva, el gobernador de Caquetá ya había advertido al ministro de Defensa que estaba siendo víctima de graves amenazas por parte de las disidencias de 'Calarcá'.

Foto: @GobCaqueta /X

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
10:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Recientemente, se conoció una carta enviada el pasado 21 de julio por el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Suárez, al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en la que advertía sobre las graves condiciones de seguridad que ponían en riesgo su vida y la de su familia.

En una corta misiva, Suárez aseguró que sería alias Calarcá el responsable de ordenar los atentados en su contra.

Graves daños y preocupación en Florencia, Caquetá, tras atentado esta madrugada
RELACIONADO

Graves daños y preocupación en Florencia, Caquetá, tras atentado esta madrugada

Al parecer, la información habría sido corroborada por fuentes ubicadas en los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Florencia.

¿Quiénes estarían detrás de las amenazas al gobernador de Caquetá?

Además, el gobernador señaló que serían alias La Moracha y alias Esteban o 'el pulpo' los encargados de ordenar el despliegue de milicias urbanas para hacer seguimiento a sus actividades y desplazamientos.

"Así mismo, se tiene conocimiento de una orden emitida por alias El Mocho, quien se encuentra instalado en el Bajo Caldas, jurisdicción del municipio de Florencia; sin embargo, es importante aclarar que este no pertenece a la estructura de Calarcá", menciona la carta.

Otra de las denuncias hechas por el mandatario del Caquetá tiene que ver con las amenazas que alias Albeiro Ramírez, integrante de la estructura de 'Calarcá', estaría ejerciendo en contra de su esposa y hermanos, exigiéndoles un pago de $300 millones.

De acuerdo con la información, esto sería en represalia por las acciones que la fuerza pública ha adelantado en contra de esta estructura armada criminal en el departamento.

Disidencias estarían detrás del ataque a una casa de familiares del gobernador de Caquetá: ¿qué se sabe?
RELACIONADO

Disidencias estarían detrás del ataque a una casa de familiares del gobernador de Caquetá: ¿qué se sabe?

Finalmente, Suárez pidió al ministro de Defensa que se tomen las medidas necesarias para proteger su vida y la de su familia, lo más pronto posible. Esto fue el 21 de julio, más de 20 días antes de que su esposa, la gestora social del departamento, Derly Arias Córdoba, fuera víctima de un atentado con explosivos y del hurto de unas cabezas de ganado.

El ataque contra la esposa del gobernador

El pasado 12 de agosto, un grupo de hombres armados ingresó a una finca ubicada en zona rural de El Paujil, norte del Caquetá, para atentar en contra de la esposa del gobernador.

Allí, detonaron un artefacto explosivo y robaron más de 400 reses.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, el hecho se sumó a las múltiples amenazas recibidas por el mandatario del departamento, quien ha sido reiterativo en sus denuncias en contra de los grupos armados ilegales que operan en esta zona del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Álvaro Uribe

Expresidente Álvaro Uribe renunció a la prescripción del proceso en su contra: ¿Qué significa?

Cundinamarca

Familia de Valeria Afanador denuncia irregularidades en el colegio y pide que se investigue a la rectora

Bogotá

Giro en el caso Valeria Afanador: nuevas hipótesis apuntarían a una desaparición forzada

Otras Noticias

Vuelta a España

Robo de bicicletas en la Vuelta a España: mánager afectado explicó lo sucedido

Richard Plugge, mánager general del Team Visma explicó cómo robaron las bicicletas de su equipo en la Vuelta a España.

Cuidado personal

Bótox: precauciones y la falta de regulación sobre el uso de esta toxina

Especialistas han dado a conocer algunos de los mayores riesgos a los que las personas se someten con su uso.

Turismo

Los tres artículos que ya no se pueden llevar en la maleta de mano en un avión

Finanzas personales

¿Se puede arrendar? Lo que la ley dice sobre los apartamentos comprados con subsidios en Colombia

Donald Trump

Trump amenazó con enviar la Guardia Nacional a esta ciudad de EE.UU. para limpiar el crimen