CIDH alerta grave situación de derechos humanos en Colombia: reclutamiento, narcotráfico y violencia

El informe destaca 149 casos de menores reclutados y la producción del 63% de cocaína mundial en territorio colombiano.

enero 29 de 2026
07:37 a. m.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un nuevo informe que expone la crítica situación de violencia criminal y narcotráfico en Colombia.

El documento, que ya fue entregado a las altas cortes y a la Fiscalía General de la Nación, señala cómo el conflicto armado continúa afectando la vida y seguridad de millones de ciudadanos en el país.

Graves hallazgos en Colombia

Uno de los hallazgos más alarmantes del informe se refiere al reclutamiento forzado de menores. Durante el último año, 149 niños y adolescentes fueron víctimas de esta práctica, siendo el departamento del Cauca la región más afectada. La edad promedio de estos menores reclutados es de 14 años.

El documento también reporta que tres adolescentes indígenas murui muina fueron ejecutados tras intentar regresar a su comunidad, evidenciando la brutalidad del conflicto armado.

La CIDH también identificó que los métodos centrales de financiación de los grupos armados continúan siendo la extorsión y el secuestro, con 141 casos registrados en el período analizado.

Mayor productor de cocaína

Además, preocupa que Colombia siga produciendo el 63% de la cocaína que se consume en el mundo.

Expertos aseguran que el informe debe ser tenido en cuenta con seriedad para analizar la grave situación de derechos humanos en el país y evaluar la redirección de las políticas de paz y seguridad.

El documento será entregado formalmente a la Fiscal General de la Nación, con la expectativa de que las autoridades colombianas tomen medidas concretas frente a las problemáticas identificadas.

La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene como mandato promover y proteger los derechos humanos en el continente americano, realizando monitoreos periódicos sobre la situación en diferentes países miembros.

