Distrito se pronuncia sobre bloqueos y protestas por restricción de motos: ¿Se mantiene el decreto?

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer el decreto con el que impuso restricciones para las motocicletas durante el puente festivo de Halloween.

Esta medida contempla la prohibición del parrillero desde las 0:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p.m. del lunes 3 de noviembre. Además, las motos no podrán transitar de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. durante cada día del fin de semana en los principales corredores.

César Restrepo, secretario de Seguridad, se refirió en A lo que vinimos sobre esta decisión y las repercusiones que ha tenido, puntualmente sobre las protestas de los motociclistas.

¿Qué se espera para las próximas horas? ¿Habrá bloqueos en el aeropuerto El Dorado?

C.R.: “El aeropuerto no puede ser bloqueado de ninguna manera, por eso nosotros ya tenemos dispositivos en ese lugar previendo la intención de cualquiera que quiera tomar una acción de ese tipo. Y en el conjunto de la ciudad, donde alguien decida hacer uso de la violencia, tendremos que nosotros habilitar el uso proporcional de la fuerza para restituir el orden”.

¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Qué ha pasado con las caravanas?

C.R.: “Durante los últimos años, las noches de brujas en Bogotá y en las ciudades grandes de Colombia se han convertido en unas noches de temor a los ciudadanos por grupos de usuarios de motos. Por ejemplo, el año pasado desde una moto con unas personas disfrazadas dispararon contra un ciudadano en la calle 26 con avenida Caracas y le causaron la muerte en un acto violento”.

¿Se mantiene el decreto a pesar de los bloqueos?

C.R.: “Bajo la acción de hecho y la amenaza, una sociedad no puede vivir. Lo que estamos es generando normas de convivencia para promover la convivencia en un fin de semana que tiene particularidades muy específicas. Aquí lo que es importante es que todos vivamos en convivencia, que mis derechos no representen que sean acciones que puedan intimidar a otros ciudadanos o que desconozcan la aplicación de la ley”.

¿Qué pasará con los que incumplan el decreto?

C.R.: “A las personas que no cumplen con este decreto, tiene que ver con multas, tiene que ver con inmovilizaciones. Quienes violen el Código Penal, pues claramente toda la acción policial tendrá que actuar contra ellos porque están violando la ley”.