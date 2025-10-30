¿Qué alternativas tienen los motociclistas ante las restricciones impuestas por el Distrito en Bogotá?

La repentina decisión del Distrito de imponer estrictas restricciones a los motociclistas durante el fin de semana de Halloween ha desatado una ola de protestas en Bogotá.

La medida, anunciada en la noche del miércoles, incluye la prohibición total del parrillero y la restricción del tránsito de motos en las principales vías de la ciudad entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., con el argumento de reducir los índices de siniestralidad.

Sin embargo, muchos motociclistas aseguran que la disposición es excesiva y mal comunicada, pues afecta directamente a quienes dependen de este medio de transporte para trabajar o desplazarse.

En medio del debate, varios analistas plantean alternativas para equilibrar la seguridad vial con las necesidades de movilidad de la ciudadanía.

"Pagan justos por pecadores": esto se dice de las restricciones a los motociclistas

El experto en seguridad Hugo Acero, invitado a la Mesa Ancha, reconoció la gravedad de la accidentalidad, pero cuestionó la forma en que se implementó la medida. Según dijo, el decreto salió de manera improvisada y podría provocar bloqueos y protestas.

Comparto la preocupación por las muertes de motociclistas, pero no la forma apresurada en que se tomó la decisión. Esto va a generar problemas, y es raro que tengamos ya bloqueos en distintos puntos de la ciudad por parte de este gremio.

Para el analista Julio Iglesias, la solución no puede pasar por castigar a todo un sector de la población.

Este es el típico caso de pagan justos por pecadores. La mayoría de quienes usan la moto lo hacen para trabajar, transportar a su familia o desplazarse. Pero hay una minoría que ha usado las rodadas para causar caos y desorden.

¿Qué alternativas tienen los motociclistas ante las restricciones en Bogotá?

Ante esto, los panelistas coincidieron en que una alternativa más justa sería atacar directamente el origen del problema: las caravanas ilegales y las convocatorias masivas que suelen generar disturbios en la ciudad durante fechas como Halloween.

Si lo que preocupa son las caravanas, ¿por qué no prohibir directamente esas concentraciones y reforzar los operativos de control? No era necesario sacrificar a todos los motociclistas que se comportan correctamente.

Hugo Acero, por su parte, agregó que también se deben buscar estrategias sostenibles para mejorar la convivencia entre motociclistas y el resto de actores viales, así como campañas de educación y control que realmente generen impacto.

Es momento de discutir a fondo el papel de los motociclistas en la movilidad. No ha habido una medida que funcione del todo. En temas de letalidad y accidentalidad son los más afectados, y muchas veces ni siquiera son vistos en la vía. Se deben revisar experiencias anteriores y aplicar controles efectivos, no improvisados.

Miles de ciudadanos han expresado su preocupación a través de redes sociales y medios de comunicación, asegurando que la medida no distingue entre quienes incumplen las normas y quienes usan la moto para su sustento diario.

Algunos plantean que el Distrito podría aplicar restricciones focalizadas en sectores críticos o durante las horas de mayor riesgo, en lugar de una prohibición total.

La gente necesita soluciones reales. Muchos deben llevar a sus hijos al colegio, recoger a sus parejas o cumplir turnos de trabajo nocturnos. No todos pueden depender del transporte público, menos en zonas alejadas.

En ese sentido, las alternativas más mencionadas giran en torno a:

Prohibir únicamente las caravanas y rodadas masivas.

Fortalecer los operativos de control y sanción a infractores.

Implementar campañas de educación vial permanentes.

Fomentar el uso de elementos reflectivos para aumentar la visibilidad.

Revisar la medida de forma sectorizada, sin afectar a quienes cumplen las normas.

No obstante, Acero advirtió que lograr acuerdos con el gremio es complejo:

Seguramente algunos se van a concentrar y marchar. Lo harán con o sin restricciones. Por eso se necesita un diálogo real, no solo decretos de emergencia.

Por ahora, el Distrito mantiene la decisión, argumentando que el propósito es salvar vidas y evitar tragedias como las ocurridas en años anteriores durante estas fechas.