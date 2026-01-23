El IDU busca personal para varios proyectos en Bogotá: requisitos y cómo aplicar a las vacantes

Durante enero de 2026 se habilitaron vacantes laborales asociadas a varios proyectos de infraestructura vial que se ejecutan actualmente en Bogotá y que están a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Las oportunidades están dirigidas principalmente a mano de obra no calificada y se concentran en obras estratégicas de movilidad que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.

Las vacantes disponibles corresponden a proyectos como la avenida carrera 68, el puente vehicular de la calle 153 con autopista Norte, la intersección de la autopista Sur con avenida Bosa y el corredor conocido como La Nueva Calle 13. La contratación se realiza a través de los consorcios y contratistas responsables de cada obra, sin intermediarios y sin cobro de dinero a los aspirantes.

Entre los perfiles requeridos se encuentran ayudantes de obra, auxiliares de obra y auxiliares de tráfico, cargos vinculados directamente a la ejecución de obras viales. Los interesados deben presentarse de manera presencial en los puntos IDU habilitados para cada proyecto, donde se recibe la documentación y se brinda información sobre las vacantes disponibles.

Requisitos para aplicar a las vacantes en obras viales del IDU

Para postularse a estas ofertas laborales, los aspirantes deben contar con hoja de vida actualizada, copia de la cédula de ciudadanía y certificados laborales relacionados con el cargo al que se aspira. En el caso de personas víctimas del conflicto armado, se solicita adjuntar el certificado expedido por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Los ciudadanos extranjeros deben presentar copia del Permiso de Protección Temporal (PPT). Estos documentos son revisados directamente por los contratistas de cada proyecto en los puntos de atención definidos, de acuerdo con los horarios establecidos para cada obra.

Dónde y cómo postularse a las ofertas laborales del IDU

La recepción de hojas de vida se realiza en los denominados Puntos IDU, ubicados en las zonas donde se desarrollan los proyectos. En el caso de la avenida carrera 68, existen varios grupos de obra con sedes en diferentes direcciones de la ciudad, cada uno con horarios específicos de atención y canales de contacto telefónico y por correo electrónico.

RELACIONADO Código QR para denunciar empresas que incumplen el salario mínimo en 2026

De manera similar, los proyectos del puente de la calle 153 con autopista Norte, la autopista Sur con avenida Bosa y la Nueva Calle 13 cuentan con puntos de atención definidos para la postulación. Los aspirantes deben acercarse directamente al proyecto de su interés con la documentación completa.