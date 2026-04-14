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¡Atención, amantes del running! Así puede hacer parte de carreras gratuitas en Bogotá

Mediante una iniciativa distrital, los fanáticos del running podrán correr gratis en los parques.

Running en Bogotá.
Running en Bogotá. Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
09:40 p. m.
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El Distrito le está apostando a la actividad física y, a través del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), anunció el programa Deporte de 0 a 100, el cual busca beneficiar a cientos de personas.

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El foco de la iniciativa es promover el atletismo y el running como hábitos de vida sin importar la edad. Por eso, está dirigida a aquellos que tengan entre 18 y 75 años.

Las actividades se desarrollan en 47 parques ubicados en 15 localidades. Además, para acomodarse con las otras actividades de los participantes, cuentan con horarios en la mañana y en la tarde-noche.

Programa cuenta con entrenadores

Aquellos que participan en estas jornadas reciben el apoyo de un gestor y más de 14 entrenadores. Mediante una óptima orientación, los espacios terminan convirtiéndose en ambientes que cambian vidas.

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Hasta el momento, 1.080 personas hacen parte de la iniciativa; aunque se busca que esté más presente en la ciudad. Para conocer cómo hacer parte, bastará con ingresar a la página del IDRD y conocer en qué parques se desarrollan las actividades.

El deporte no solo se evidencia en la calidad de vida de los habitantes, sino también en la economía de la capital. A lo largo de los 12 meses de 2025, hubo más de 100 eventos de esta índole que dejaron $192.855 millones en ingresos (el 0.046 % del PIB).

El impacto del deporte en la economía

El que más aportó fue el Festival de Verano con $93.311 millones, seguido de Rock al Parque ($14.199 millones), Media Maratón ($14.080 millones) y el podio lo completó el UCI Gran Fondo ($5.970 millones).

De igual forma, el Distrito destacó otros eventos de menor tamaño, pero con beneficios importantes. En el listado, por ejemplo, se mencionan los juegos intercolegiados, exhibiciones, carreras de atletismo y campeonatos.

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