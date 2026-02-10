CANAL RCN
Colombia

Encuentran el cuerpo sin vida de Samuel Peñates, el chef de 21 años desaparecido en Cartagena

Peñate había desaparecido el pasado sábado 7 de febrero en las playas de El Laguito cuando ingresó al mar junto a su novia.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
04:44 p. m.
En la madrugada de este martes fue encontrado el cuerpo sin vida de Samuel Peñate, de 21 años, frente a las playas de la isla de Tierrabomba. El hallazgo corresponde a la primera víctima mortal que deja en Cartagena el frente frío que azota varias regiones del país.

Peñate había desaparecido el pasado sábado 7 de febrero en las playas de El Laguito, cerca al Hotel Hilton, cuando ingresó al mar junto a su novia en medio de un momento de esparcimiento.

Lo que parecía un baño de rutina se transformó en tragedia debido al fuerte oleaje y los vientos que empezaban a golpear el Caribe colombiano.

Un rescate incompleto

Un salvavidas de la zona logró llegar hasta la pareja, pero la fuerza del mar solo permitió asegurar a la joven. Samuel fue arrastrado por la corriente y desapareció en cuestión de segundos.

Desde entonces, su familia y allegados permanecieron en el sector, aferrados a cadenas de oración mientras avanzaban las labores de búsqueda.

El joven, apasionado por la cocina como su padre, el chef Gumersindo Peñate, había iniciado recientemente una etapa profesional en una entidad del Estado.

Balance del frente frío

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) informó que, hasta la fecha, las emergencias relacionadas con el fenómeno climático han dejado 23 personas fallecidas, entre ellas el cartagenero Samuel Peñate. Además, se reportan nueve heridos y dos desaparecidos en distintas zonas del país.

Las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones en las playas y zonas costeras mientras persistan los fuertes vientos y oleajes en el Caribe.

