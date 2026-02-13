Desbordamiento de una quebrada deja familias damnificadas en La Estrella, Antioquia

Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, causaron el desbordamiento de la quebrada La Bermejala, en el municipio de La Estrella, Antioquia.

Las inundaciones dejaron un saldo de 34 personas afectadas, 12 viviendas con pérdidas significativas de enseres y dos locales comerciales con daños materiales.

El desbordamiento de la quebrada se produjo después de que las intensas lluvias de la tarde provocaran un taponamiento en el cauce, según informaron las autoridades locales.

El agua descendió con gran velocidad por la vía principal de la vereda La Bermejala, arrastrando lodo y escombros que ingresaron a las viviendas ubicadas en la zona.

El drama de las familias damnificadas en La Estrella, Antioquia

Una de las familias más afectadas fue la de los Castro, quienes perdieron la mayoría de sus pertenencias.

"Es la primera vez que yo vivo una cosa de estas, un desastre de estos, pero para adelante, que desde que uno confía en Dios es lo más importante", manifestó Oswaldo Castro.

La familia reportó la pérdida de muebles, colchones, equipos electrónicos y otros enseres cuando el agua ingresó a su vivienda.

Los damnificados describieron momentos de tensión durante la emergencia, así describió la situación Héctor Franco, otra de las personas afectadas.

Sí, mucho susto claro, viendo todo eso que bajaba y dando gracias a Dios que se repartió por este lado.

Activan protocolos para atender la emergencia en La Estrella

La Alcaldía de La Estrella activó de inmediato los protocolos de atención a emergencias.

Las autoridades municipales desplegaron maquinaria amarilla en la zona para remover el lodo y los escombros dejados por el desbordamiento, así como para habilitar nuevamente las vías de acceso a la vereda.

Las 35 personas damnificadas, pertenecientes a las 12 viviendas afectadas, están recibiendo asistencia humanitaria mientras se evalúan los daños y se establecen las medidas de recuperación.

Esta emergencia se suma a otras afectaciones reportadas en diferentes zonas de Antioquia debido a la temporada de lluvias que atraviesa el departamento.