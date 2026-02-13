CANAL RCN
Colombia Video

Desbordamiento de una quebrada deja familias damnificadas en La Estrella, Antioquia

Fuertes lluvias provocaron taponamiento y posterior desbordamiento de la quebrada en vereda La Bermejala.

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
02:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, causaron el desbordamiento de la quebrada La Bermejala, en el municipio de La Estrella, Antioquia.

VIDEO | Caos por lluvias y granizada en Bogotá: se podrían haber llenado 30 piscinas olímpicas
RELACIONADO

VIDEO | Caos por lluvias y granizada en Bogotá: se podrían haber llenado 30 piscinas olímpicas

Las inundaciones dejaron un saldo de 34 personas afectadas, 12 viviendas con pérdidas significativas de enseres y dos locales comerciales con daños materiales.

El desbordamiento de la quebrada se produjo después de que las intensas lluvias de la tarde provocaran un taponamiento en el cauce, según informaron las autoridades locales.

El agua descendió con gran velocidad por la vía principal de la vereda La Bermejala, arrastrando lodo y escombros que ingresaron a las viviendas ubicadas en la zona.

Revelan quiénes estarían detrás del asesinato de dos policías en Anorí, Antioquia: millonaria recompensa
RELACIONADO

Revelan quiénes estarían detrás del asesinato de dos policías en Anorí, Antioquia: millonaria recompensa

El drama de las familias damnificadas en La Estrella, Antioquia

Una de las familias más afectadas fue la de los Castro, quienes perdieron la mayoría de sus pertenencias.

"Es la primera vez que yo vivo una cosa de estas, un desastre de estos, pero para adelante, que desde que uno confía en Dios es lo más importante", manifestó Oswaldo Castro.

La familia reportó la pérdida de muebles, colchones, equipos electrónicos y otros enseres cuando el agua ingresó a su vivienda.

Los damnificados describieron momentos de tensión durante la emergencia, así describió la situación Héctor Franco, otra de las personas afectadas.

Sí, mucho susto claro, viendo todo eso que bajaba y dando gracias a Dios que se repartió por este lado.

Mujer se salvó de milagro junto a su familia durante la tragedia en Mallama: esto contó
RELACIONADO

Mujer se salvó de milagro junto a su familia durante la tragedia en Mallama: esto contó

Activan protocolos para atender la emergencia en La Estrella

La Alcaldía de La Estrella activó de inmediato los protocolos de atención a emergencias.

Las autoridades municipales desplegaron maquinaria amarilla en la zona para remover el lodo y los escombros dejados por el desbordamiento, así como para habilitar nuevamente las vías de acceso a la vereda.

Las 35 personas damnificadas, pertenecientes a las 12 viviendas afectadas, están recibiendo asistencia humanitaria mientras se evalúan los daños y se establecen las medidas de recuperación.

Esta emergencia se suma a otras afectaciones reportadas en diferentes zonas de Antioquia debido a la temporada de lluvias que atraviesa el departamento.

Gobierno Petro decreta una nueva emergencia económica ante la crisis generada por las lluvias en ocho departamentos
RELACIONADO

Gobierno Petro decreta una nueva emergencia económica ante la crisis generada por las lluvias en ocho departamentos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Ojo con las apps de citas en San Valentín: Policía lanza advertencia de cara a este 14 de febrero

Elecciones en Colombia

Candidatos a la Cámara analizan la decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo

Antártida

¿Cómo reutilizan los desechos en la Antártida? Así se cuida al continente blanco

Otras Noticias

Redes sociales

Kris R reveló cómo inició su relación con Karina García: ¿Ya no hablaba con Altafulla?

El cantante sorprendió al revelar información sobre cómo conoció a la reconocida modelo.

Perú

Fiscalía de Perú abre nueva investigación contra presidente interino José Jerí

Esta nueva investigación se suma a la abierta en enero contra Jerí por el presunto delito de patrocinio ilegal de intereses.

Salario mínimo

¿Es legal que las empresas descuenten lo ya pagado del salario mínimo a sus trabajadores?

Atlético Nacional

Nacional vs. Millonarios: el superclásico por Sudamericana se jugará sin público visitante

Montería

Montería en alerta por malaria y dengue tras inundaciones: autoridades activan plan de choque sanitario