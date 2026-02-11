"Me voy a morir si no apareces ya": el mensaje de la esposa de DJ Dever, desaparecido en Barranquilla

La desaparición del reconocido DJ Deberson José Ríos Caicedo, más conocido como DJ Dever, mantiene en alerta a las autoridades y en angustia a sus familiares y seguidores. El artista fue visto por última vez la noche del martes 10 de febrero, tras una presentación en Barranquilla.

"Quiero que sepas que me voy a morir si no apareces ya... tú eres todo para mí. Yo no soy nada sin ti, te amo con toda mi vida y estoy sufriendo mucho, no te mereces esto, tú eres el ser humano más lindo que existe (...) Los que lo tienen por favor devuélvanmelo", expresó Tiffany Villarreal, pareja del artista, a través de sus redes sociales.

Hallan el vehículo en Barranquilla

Desde la oficina de comunicaciones del artista confirmaron que el vehículo en el que se movilizaba fue encontrado en el sector Paz de Barranquilla, sin rastros de violencia. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero del DJ y de los dos trabajadores que lo acompañaban.

Policía activa protocolos de búsqueda

La Policía Nacional en el Atlántico informó que en horas de la mañana del 11 de febrero se tuvo conocimiento de la presunta desaparición de tres ciudadanos en el sector de Palmarito, jurisdicción del municipio de Tubará.

Según los primeros reportes, estas personas se encontraban realizando una presentación musical en una cabaña del sector durante la madrugada.

Ante la situación, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal –GAULA– activó de inmediato los protocolos institucionales frente a posibles casos de extorsión y secuestro.

Además, se desplegaron capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para establecer el paradero de los desaparecidos y esclarecer lo ocurrido.