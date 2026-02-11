CANAL RCN
Colombia

"Me voy a morir si no apareces ya": el mensaje de la esposa de DJ Dever, desaparecido en Barranquilla

Familiares y seguidos del reconocido Dj cartagenero continúan bajo alerta tras su desaparición en la noche del martes 10 de febrero.

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
06:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La desaparición del reconocido DJ Deberson José Ríos Caicedo, más conocido como DJ Dever, mantiene en alerta a las autoridades y en angustia a sus familiares y seguidores. El artista fue visto por última vez la noche del martes 10 de febrero, tras una presentación en Barranquilla.

Hallan vehículo de DJ Dever sin señales de violencia en Barranquilla: continúa la búsqueda del artista
RELACIONADO

Hallan vehículo de DJ Dever sin señales de violencia en Barranquilla: continúa la búsqueda del artista

"Quiero que sepas que me voy a morir si no apareces ya... tú eres todo para mí. Yo no soy nada sin ti, te amo con toda mi vida y estoy sufriendo mucho, no te mereces esto, tú eres el ser humano más lindo que existe (...) Los que lo tienen por favor devuélvanmelo", expresó Tiffany Villarreal, pareja del artista, a través de sus redes sociales.

Hallan el vehículo en Barranquilla

Desde la oficina de comunicaciones del artista confirmaron que el vehículo en el que se movilizaba fue encontrado en el sector Paz de Barranquilla, sin rastros de violencia. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero del DJ y de los dos trabajadores que lo acompañaban.

Reconocido DJ fue reportado como desaparecido en Barranquilla: esta fue su última publicación
RELACIONADO

Reconocido DJ fue reportado como desaparecido en Barranquilla: esta fue su última publicación

Policía activa protocolos de búsqueda

La Policía Nacional en el Atlántico informó que en horas de la mañana del 11 de febrero se tuvo conocimiento de la presunta desaparición de tres ciudadanos en el sector de Palmarito, jurisdicción del municipio de Tubará.

Según los primeros reportes, estas personas se encontraban realizando una presentación musical en una cabaña del sector durante la madrugada.

Equipos veterinarios de Cartagena rescatan más de 75 animales afectados por inundaciones en Montería
RELACIONADO

Equipos veterinarios de Cartagena rescatan más de 75 animales afectados por inundaciones en Montería

Ante la situación, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal –GAULA– activó de inmediato los protocolos institucionales frente a posibles casos de extorsión y secuestro.

Además, se desplegaron capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para establecer el paradero de los desaparecidos y esclarecer lo ocurrido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

Sicariato de empresario y su escolta a la salida de un gimnasio en exclusiva zona del norte de Bogotá

Norte de Santander

El Carmen decreta toque de queda: medidas de seguridad tras hechos violentos en Norte de Santander

Asesinatos en Colombia

Horror en Cali: hallan cabeza humana dentro de una maleta a orillas del río

Otras Noticias

Educación

Mejores universidades para estudiar un MBA: dos colombianas aparecen en el ranking mundial

Ranking reveló las mejores universidades para estudiar un MBA a nivel mundial y destacan dos colombianas.

Concejo de Bogotá

Secretarías de Salud y la Mujer responden al Concejo de Bogotá por proyecto que afectaría acceso a la IVE

Desde el Distrito advierten falta de competencia y posibles riesgos constitucionales frente a la iniciativa aprobada por el Cabildo.

La casa de los famosos

Manuela Gómez recibe castigo tras incumplir regla en La Casa de los Famosos Colombia

Millonarios

Así está el estadio El Campín tras fuerte aguacero en Bogotá, previo al Millonarios vs. Águilas Doradas

Estados Unidos

EEUU intercepta y neutraliza drones atribuidos a cárteles mexicanos en la frontera con Texas