Cárcel para dos hombres que habrían participado en el secuestro de un hombre en Medellín

La Fiscalía presentó ante un juez a dos hombres señalados de participar en el secuestro de un comerciante de Cali que fue engañado con una supuesta negociación de tierras para explotación minera en el sur de Bolívar.

El caso ocurrió en Medellín, donde la víctima permaneció retenida durante una semana aproximadamente.

¿Cómo ocurrió el secuestro?

De acuerdo con la investigación, el comerciante viajó a la capital antioqueña el 23 de junio para concretar el negocio. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro en la tarde, fue abordado por varios hombres, quienes lo trasladaron por la fuerza hasta una vivienda del barrio La Iguaná (comuna 7), donde permaneció secuestrado.

El 16 de junio se dio el contacto con la falsa negociación vía WhatsApp para acordar la reunión. Al hombre lo recogieron en el aeropuerto y luego lo llevaron al sitio del secuestro, donde caminó por callejones hasta el inmueble.

Paralelamente, sus familiares comenzaron a recibir llamadas extorsivas en las que los delincuentes exigían el pago de 800 millones de pesos para permitir su retorno a casa. Además, lo despojaron de sus pertenencias, cuyo valor fue estimado en cerca de 15 millones de pesos.

¿Qué rol habrían tenido?

Tras siete días, unidades del Gaula de la Policía y la Fiscalía ubicaron el sitio en donde estaba retenido el comerciante. Durante el procedimiento fueron capturados Maicol Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga.

Al parecer, ambos cumplían funciones de custodia sobre la víctima. En medio del operativo, les incautaron un arma de fuego, un supresor de sonido y un proveedor con munición calibre 9 milímetros.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los imputó con los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, todas las conductas con circunstancias de agravación.