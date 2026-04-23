Por amenazas que se realizarían desde la cárcel, 1.000 estudiantes en Huila se quedaron sin asistir a clases

En Guadalupe, Huila, 940 estudiantes de las 24 sedes de la Institución Educativa La Planta tuvieron que regresar a la virtualidad tras recibir mensajes intimidatorios a través de WhatsApp.

Investigadores del Gaula de la Policía, Fiscalía y tropas del Ejército establecieron que se trataría de delincuentes comunes que operan desde las cárceles del país, haciéndose pasar por integrantes de las disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”.

¿Qué dicen los mensajes que ha estado recibiendo la comunidad educativa del Huila?

En uno de los audios que habría llegado a profesores y estudiantes se escucha a un supuesto integrante de las Farc, amenazando con iniciar una serie de acciones en el departamento si la población, en esta región del sur del Huila, no se carnetiza:

“Papá, no se equivoque con nosotros. Que porque no han visto muertos, que porque no han visto desplazamientos entonces no somos guerrilleros… no, compañeros”.

En otro de los mensajes intimidatorios llaman a estudiantes y profesores a mantenerse en sus casas hasta que la población de Guadalupe cumpla con sus exigencias.

Según el comandante encargado de la Policía del Huila, Óscar Cárdenas, “el modus operandi y lo que conocemos en la jurisdicción nos indica que puede ser una extorsión carcelaria. Nuestro Gaula está adelantando, junto con la Fiscalía General de la Nación, una investigación”.

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Autoridades están tras la pista de los delincuentes:

Las autoridades no descartan que pueda tratarse de organizaciones delincuenciales, aunque operen desde las cárceles. Los profesores de Guadalupe instan a las autoridades a trabajar en “un informe. Es importante, por seguridad de la comunidad y salvaguardar la vida y la salud de todos nosotros. Nos quedaremos en las casas hasta nueva orden”.

En la zona se va a desarrollar el día viernes 24 de abril un consejo de seguridad para evaluar la situación y devolver la tranquilidad a los habitantes de Guadalupe. Mientras, el secretario de Seguridad del departamento, Edgar Martín Lara, explicó que:

“Nuestros docentes están impartiendo sus clases a través de guías, a través de la comunicación telefónica (…) pero tienen temor”.