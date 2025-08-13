CANAL RCN
Colombia

Ataque de abejas sorprendió a grupo de profesores de la Universidad Nacional: docente falleció por anafilaxia

Un segundo docente se encuentra en estado crítico por la cantidad de picaduras que recibió.

Foto: montaje realizado con imágenes tomadas de Freepik y Facebook

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
01:20 p. m.
El viaje de campo de la geóloga Andrea del Pilar Fandiño y otros docentes de la Universidad Nacional al municipio de Ortega, en el departamento del Tolima, terminó en tragedia, luego de que fueran atacados por un enjambre de abejas.

Según el cuerpo de docentes, no hubo señales de alerta ni el tradicional zumbido mientras exploraban el terreno para viajar junto a sus estudiantes, en un futuro cercano.

Las abejas, sin razón aparente, iniciaron el ataque en el que Andrea del pilar, de 30 años, y otro de los profesores que participaba de la expedición resultaron gravemente heridos, con picaduras en todo su cuerpo.

Fandiño tuvo que ser trasladada en un vuelo médico, pero complicaciones en su estado de salud obligaron a que se desviara:

Al requerir atención médica, fueron llevados de urgencia al hospital San José de Ortega y, debido a complicaciones en su estado de salud, se tomó la decisión de trasladar a Andrea Pilar a Bogotá.

Pero, en medio de un vuelo con destino a la capital del país, Fandiño tuvo una anafilaxia o reacción alérgica grabe que la llevó a un paro cardiorrespiratorio y obligó al personal de salud a solicitar que se aterrizara de emergencia en Ibagué, en donde finalmente falleció.

¿Qué dijo la Universidad Nacional?

Su familia organizó su despedida en Cota y desde la faculta de ciencias de la Universidad Nacional lamentaron la noticia: "Con profundo dolor despedimos a nuestra querida profesora Andrea Fandiño Palacios, quien dedicó su vida con pasión a la Geología y con cariño a sus estudiantes, amigos/as y familiares".

Un mensaje que fue ampliado por el Departamento de Geociencias al que Faniño pertenecía: "Hoy despedimos con profundo dolor a nuestra querida profesora Andrea Fandiño Palacios. Su sonrisa, su calidad humana y su amor incondicional por la Geología marcaron para siempre a quienes tuvimos el privilegio de conocerla. Nos deja el ejemplo de una vida vivida con pasión por su profesión. Acompañamos de todo corazón a su familia, amigos, colegas y estudiantes en este momento tan difícil. Su luz y legado permanecerán siempre en nuestra memoria".

