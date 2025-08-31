CANAL RCN
Colombia Video

Documental colombiano muestra la crisis pensional en Argentina tras nacionalización de ahorros en 2008

La joven Jerome presenta un análisis sobre la expropiación de fondos privados por el gobierno de Cristina Fernández y sus consecuencias para los jubilados argentinos.

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
08:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un revelador documental producido por la joven colombiana Jerome ha puesto en el centro del debate la crisis pensional en Argentina, ofreciendo una radiografía completa de la situación tras la nacionalización de los ahorros previsionales en 2008.

Más de 20 bancos que no cobran cuota de manejo por cuenta de ahorros en Colombia
RELACIONADO

Más de 20 bancos que no cobran cuota de manejo por cuenta de ahorros en Colombia

El trabajo audiovisual explora las consecuencias de la decisión tomada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar los fondos privados de pensiones, que en ese momento ascendían a 30 mil millones de dólares.

"Claramente es una expropiación, o sea, este dinero que se fue a parar a un fondo. Ningún jubilado vio nada, o sea, no tuvo ningún beneficio por haber aportado", señala una de las voces expertas citadas en el documental.

La producción destaca cómo los ahorros de millones de argentinos, que iban creciendo constantemente, se convirtieron en un "tesoro muy tentador" para el gobierno. Esta situación llevó a la nacionalización, un acto que ha tenido repercusiones duraderas en el sistema previsional del país.

Reforma pensional, cesantías y emprendimiento: claves para el bolsillo de todos los colombianos
RELACIONADO

Reforma pensional, cesantías y emprendimiento: claves para el bolsillo de todos los colombianos

Las consecuencias que trajo esta decisión para los jubilados argentinos

El documental también aborda las *graves consecuencias* que esta decisión ha tenido para los jubilados argentinos. Se menciona que actualmente la pensión mínima es de 240 mil pesos argentinos, una cantidad que, según los testimonios recogidos, resulta insuficiente para vivir dignamente.

"¿Un jubilado puede vivir bien con eso? No, definitivamente no, no hay forma", afirma uno de los entrevistados, subrayando la precaria situación en la que se encuentran muchos pensionados en Argentina.

La relevancia de este trabajo audiovisual trasciende las fronteras argentinas, ya que surge en un momento en que Colombia debate sobre reformas a su propio sistema pensional. La autora del documental subraya la importancia de conocer la historia para evitar repetir errores similares en otros países de la región.

¿Por qué ver el documental sobre el ahorro pensional en Argentina?

El caso argentino se presenta como un ejemplo de las posibles consecuencias de una intervención gubernamental radical en el sistema de pensiones. El documental invita a reflexionar sobre la importancia de salvaguardar los ahorros previsionales y de implementar políticas que garanticen la seguridad económica de los jubilados.

Colpensiones dio aviso a jubilados por requisito clave que deben tener: pilas
RELACIONADO

Colpensiones dio aviso a jubilados por requisito clave que deben tener: pilas

Este trabajo no solo ofrece una mirada retrospectiva a la crisis pensional argentina, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de los sistemas previsionales en América Latina y la necesidad de aprender de las experiencias pasadas para diseñar políticas más efectivas y sostenibles.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

Legalizada la captura de alias Harold, séptimo implicado en el asesinato de Miguel Uribe

Instituto Nacional de Salud

Alerta por aumento del 15% en casos de dengue en Colombia: 7 muertes en Santander y más de 16.000 casos en la costa

Feminicidio

Una década después de la Ley Rosa Elvira Cely, el feminicidio continúa siendo una crisis en Colombia

Otras Noticias

Selección Colombia

Figura de la Selección Colombia enciende las alarmas con preocupante imagen tras duelo con su club

La imagen encendió de inmediato la preocupación en el circulo de la tricolor.

Finanzas personales

Banco dará más de $49 mil millones en créditos a clientes cumplidos

La entidad financiera lanzó un modelo que prioriza a quienes ya tienen historial positivo.

Alimentos

Estudio sugiere que las dietas ricas en potasio podrían reducir riesgos de insuficiencia cardíaca

Gaza

Israel mató a portavoz del brazo armado de Hamás y amenazó con continuar la ofensiva

Masterchef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity reveló que fue víctima de 'paseo millonario' en Bogotá