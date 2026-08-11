Corre Mi Tierra 2026 llega a Bogotá con nueva ruta, cinco colores de camiseta y una medalla especial: esto debe saber

Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de Corre Mi Tierra, una de las carreras que reúne a los aficionados al running en Colombia.

El próximo domingo 22 de noviembre, la capital será escenario de una jornada deportiva que tendrá recorridos renovados, música en diferentes puntos del trayecto, experiencias para los participantes y una medalla diseñada para representar el espíritu de quienes encuentran en el deporte una forma de transformar sus vidas.

La competencia tendrá como punto de partida el Parque Simón Bolívar y ofrecerá cuatro distancias: 5K, 10K, 15K y 21K.

Una de las principales novedades de este año será el recorrido de la distancia más larga, que llegará hasta el aeropuerto internacional El Dorado y regresará por la calle 63 para finalizar frente a la biblioteca Virgilio Barco.

Isabela Orozco, directora de Innovación y Desarrollo de Corre Mi Tierra, esta modificación representa una experiencia diferente para los corredores, que anteriormente iniciaban y terminaban sus recorridos en el mismo parque.

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Medalla especial y cinco opciones de camiseta en Corre Mi Tierra 2026

Entre los elementos que acompañarán esta edición sobresale la medalla, que tendrá diferentes símbolos relacionados con la identidad de la carrera.

El diseño incorpora laureles como representación de la victoria personal que alcanza cada participante, un león en relieve que identifica a los integrantes de la comunidad de corredores, conocida por la organización como la manada, y una estrella que representa a quienes hacen posible la experiencia y contagian su energía durante el recorrido.

Otra de las novedades estará en las camisetas. Por primera vez, los participantes podrán elegir entre cinco colores: azul, amarillo, verde, rosado y morado. El azul mantiene su lugar como tono insignia de la marca, mientras que las demás alternativas buscan aportar una identidad visual más vibrante a esta edición.

La organización también anunció que las prendas serán elaboradas en Colombia, con telas nacionales y participación de mano de obra local.

Corre Mi Tierra, una carrera que busca transformar vidas

Más allá de las distancias y los tiempos, Corre Mi Tierra quiere destacar el impacto del deporte en la salud emocional y el bienestar de las personas.

Para este año, la campaña principal se denomina 'All you need is run', una propuesta que nació de escuchar las historias de participantes que encontraron en el running una herramienta para enfrentar situaciones difíciles.

Orozco recordó testimonios de personas que comenzaron a correr mientras atravesaban episodios de depresión o ansiedad y que encontraron en la actividad física una oportunidad para cambiar sus rutinas y recuperar motivaciones.

También mencionó la historia de un participante que, después de enfrentar problemas de drogadicción, encontró en el deporte una alternativa para transformar su vida.

A este mensaje se suma una campaña que la organización lleva más de cinco años promoviendo: 'Tu vida vale mucho más que una carrera'. La iniciativa busca recordarles a los corredores que ninguna marca o tiempo está por encima de su salud y que detenerse cuando el cuerpo lo necesita no representa un fracaso.

Durante el evento habrá profesionales encargados de la atención de los participantes, con desfibriladores externos automáticos (DEA), ambulancias, personal de atención prehospitalaria y motocicletas de apoyo.

Música, experiencias y actividades previas para la carrera Corre Mi Tierra 2026

La propuesta de Corre Mi Tierra también busca que los corredores vivan el recorrido como una celebración. Por eso, habrá música, talento local y expresiones culturales en diferentes kilómetros, con el propósito de convertir la competencia en una experiencia cercana a un concierto.

Entre las actividades previas se encuentra una tienda temporal en Sportline, ubicada en el centro comercial Titán Plaza, donde los asistentes podrán conocer las camisetas, las medallas y tomarse fotografías con los leones gigantes de esta edición.

Además, la organización anunció una alianza con Libertario para ofrecer un café frío tipo latte con espuma de banano azul. Quienes compren esta bebida en las diez sedes participantes de Bogotá recibirán cordones de edición limitada con las frases 'Disfruta corriendo' y 'Ruge'.

Inscripciones y expectativas para Corre Mi Tierra Bogotá 2026

Corre Mi Tierra llega a la capital después de realizar su recorrido por Medellín, Barranquilla y Santander. La organización espera alcanzar los 40.000 participantes durante toda la gira nacional de 2026.

En Bogotá se realizará la cuarta edición de la carrera. La historia del evento comenzó en 2011, en Medellín, cuando esperaban reunir a 300 personas y finalmente participaron 500.

Actualmente, la iniciativa busca mantener su crecimiento y promover el running como un estilo de vida, más allá de una actividad de un solo día.

Todavía quedan algunas inscripciones disponibles y los interesados pueden ingresar a www.corremitierra.com para elegir la distancia en la que desean participar.

La invitación de la organización es disfrutar cada kilómetro, compartir con otros corredores y recordar que el verdadero objetivo no siempre está en llegar primero, sino en cuidar la salud y disfrutar el camino.