Documentos confirman trazabilidad de gestiones diplomáticas a favor de Carlos Ramón González

En mayo de 2025, bajo la gestión del embajador Óscar Muñoz y con Laura Sarabia como canciller, la embajada solicitó renovar la residencia permanente de González.

agosto 15 de 2025
02:03 p. m.
Ha pasado más de un mes desde que la justicia colombiana ordenó la captura de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y mano derecha del presidente Gustavo Petro, y nuevos documentos obtenidos por Noticias RCN confirman que sí hubo gestiones diplomáticas para facilitar su permanencia en Nicaragua.

El caso, que ha salpicado a por lo menos tres cancilleres, evidencia un rastro oficial que contradice declaraciones de la exministra Laura Sarabia, quien aseguró que no había trazabilidad.

Un trámite que atravesó tres cancilleres

En noviembre de 2024, González ingresó a Nicaragua gracias a las gestiones del entonces embajador León Fredy Muñoz, que incluso lo recibió en la residencia oficial. En ese momento, el canciller era Luis Gilberto Murillo y González ya estaba vinculado al caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

En mayo de 2025, bajo la gestión del embajador Óscar Muñoz y con Laura Sarabia como canciller, la embajada solicitó renovar la residencia permanente de González, justo el día en que fue imputado por la justicia. Los documentos muestran que el 21 de mayo, a las 7:57 p. m., el Ministerio de Interior de Nicaragua envió un correo oficial a la embajada de Colombia autorizando el trámite.

La comunicación, enviada desde la dirección institucional @nicaragua.gov.co, reposa en los servidores oficiales y detalla que González debía presentarse a migración para renovar su cédula de residencia. Ese mismo día, la embajada respondió solicitando apoyo para el trámite y dejando constancia de que González estaba en Nicaragua desde noviembre de 2024.

Con estas pruebas, queda claro que hubo seguimiento y respaldo oficial a través de canales diplomáticos para mantener en territorio nicaragüense a un prófugo de la justicia colombiana. El hallazgo reaviva las críticas políticas, con figuras como Claudia López acusando al Gobierno de encubrirlo, mientras el presidente Petro niega cercanía con González y atribuye su llegada al Ejecutivo a una cuota del Partido Verde.

