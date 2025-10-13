CANAL RCN
Colombia Video

Se registra presunto ataque sicarial contra dos activistas venezolanos en el norte de Bogotá

Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez fueron trasladados a la Clínica Reina Sofía tras ser atacados en una vía pública.

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
04:11 p. m.
En la tarde de este lunes 13 de octubre se registró un presunto atentado sicarial en contra de dos activistas venezolanos que se encontraban en el norte de Bogotá.

Las autoridades confirmaron que las víctimas son Luis Alejandro Peche Arteaga, consultor político, y Yendri Omar Velásquez Rodríguez, defensor de derechos humanos.

De acuerdo con información preliminar, ambos se encontraban a la salida de un edificio en el barrio Cedritos esperando un servicio de transporte, cuando fueron abordados por dos sujetos que les dispararon.

La Policía informó que fueron trasladados a la Clínica Reina Sofía. Los dos se encuentran estables y Yendri Velásquez fue ingresado a cirugía.

¿Quiénes son las víctimas del atentado en el norte de Bogotá?

Peche se dedica al análisis político relacionado con la situación en Venezuela, mientras que Velásquez hace parte de la Organización Amnistía Internacional, en donde trabaja el tema de derechos humanos.

Según la Policía, ninguno de los dos había reportado amenazas en Colombia.

También se pudo conocer que los ciudadanos venezolanos llegaron a Bogotá en septiembre de 2024, luego de huir de su país por cuenta de la persecución política del régimen.

Al parecer, uno de ellos fue capturado por las fuerzas bolivarianas y salió libre por medio de un salvoconducto. Ambos estaban gestionando la nacionalidad en Colombia.

Defensoría rechazó el ataque sicarial

A través de su cuenta de X, la Defensoría del Pueblo rechazó el ataque en contra de los activistas venezolanos.

Además, confirmó que Yendri Velásquez, quien es defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+, había solicitado refugio en Colombia buscando protección por los hostigamientos del régimen.

El Ministerio Público pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar de forma exhaustiva los hechos y tomar medidas urgentes para proteger a las víctimas.

Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades.

 

