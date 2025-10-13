CANAL RCN
Habitantes de Ciudad Bolívar contaron cómo ocurrió el ataque contra un CAI: “Todo el mundo empezó a correr”

Las autoridades dispusieron de 20 millones de pesos como recompensa para ubicar al responsable.

octubre 13 de 2025
02:38 p. m.
Sobre las 7:00 p.m. del domingo 12 de octubre, el CAI Santo Domingo de Ciudad Bolívar fue blanco de un atentado con granada. Esta zona es una de las más críticas en la localidad.

El artefacto explosivo, que fue lanzado por un sujeto a pie, no dejó ningún uniformado herido, pese a la presencia de una patrullera al interior del CAI. El lugar tuvo daños en ventanas y fachada.

Recompensa por el responsable

“Iba a llevar una olla de las empanadas, cuando sentí la explosión. No alcancé a ver nada y todo el mundo empezó a correr”, contó uno de los habitantes. Otro vecino sostuvo que desde que llegó al barrio, nunca había visto algo así.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, entregó detalles de lo ocurrido. Anunció una recompensa de 20 millones de pesos por información que ayude a capturar a los responsables.

Al parecer, el atentado habría sido ejecutado por estructuras criminales de la zona contra la Policía, siendo una retaliación a la ofensiva contra homicidio y tráfico de estupefacientes, entre otros delitos.

Inseguridad en Ciudad Bolívar

El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, también se pronunció: “El trabajo sostenido de la Policía Metropolitana de Bogotá en los últimos meses ha debilitado estructuras criminales en la frontera con el municipio de Soacha y este ataque en el sector El Paraíso no es más que una reacción desesperada de esas bandas”.

Con base al Sistema Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía, en la localidad de Ciudad Bolívar se presentaron, con corte a agosto, 167 homicidios. Al comparar este registro con el año anterior, hubo un incremento del 25.6%.

En lo que respecta al hurto de personas, las cifras muestran que se reportaron 3.444 sucesos. Al igual que el delito anterior, hubo un aumento del 6.1%.

