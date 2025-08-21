Militarizan Cali tras atentado con explosivos que deja seis muertos y más de 60 heridos

En medio de la angustia que se vive en el oriente de Cali tras la activación de un camión cargado con explosivos a escasos metros de la Escuela Militar de Aviación que deja un desgarrador saldo de civiles muertos y heridos, se anunciaron extremos métodos de seguridad.

El alcalde Alejandro Eder anunció la militarización de la ciudad y el refuerzo de todas las entradas y salidas por parte de la Policía Nacional.

He ordenado la militarización de Cali. Adicionalmente hemos reforzado la presencia de la Policía en las entradas y la ciudad.

Militarización en Cali tras atentado con un camión cargado con explosivos

El caos que dejó el repudiable ataque en plena hora pico en la octava, una vía principal que conecta el oriente y el centro de Cali, fue la razón para que la se tomara la decisión de militarizar la ciudad.

Además del ‘camión bomba’ que detonó y dejó el aterrador balance de seis muertos y 64 heridos, todos civiles, metros atrás había otro camión también cargado con tatucos que finalmente no explotó.

Tras la devastación que dejó el atentado se robustecieron las medidas de seguridad para proteger la vida de los caleños que quedó expuesta en este atroz hecho.

Presidente Petro y cúpula militar en consejo extraordinario de seguridad en Cali

El alcalde Eder confirmó que se desarrollará un consejo de seguridad extraordinario en el que estará el presidente Gustavo Petro, quien aterrizó sobre las 6:30 de la tarde en la capital de Valle.

Asimismo, en la reunión estará la cúpula militar, las autoridades departamentales y locales.

Se espera que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llegue en las próximas horas, tras salir en un vuelo desde Brasil.

La viceministra de Defensa indicó que “la orden del presidente es que las disidencias de Iván Mordisco, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia van a ser tenidos en cuenta como grupos terroristas”.