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Así quedaron conformadas las presidencias de las comisiones del Senado

De las siete comisiones constitucionales, solo falta por decidir la presidencia de la Segunda.

Foto: Senado.
Foto: Senado.

Noticias RCN

julio 29 de 2026
01:06 p. m.
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Se conoció cómo quedaron conformadas las presidencias de las comisiones en el Senado de la República. Este aspecto es clave de cara al primer periodo legislativo del Congreso que se instaló el pasado 20 de julio.

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La Comisión Primera será presidida por Enrique Gómez de Salvación Nacional. Está compuesta por 22 miembros, de los cuales 21 son elegidos en la plenaria y uno por derecho (el estatuto de oposición).

Falta por conocer al presidente de la Comisión Segunda

Con respecto a los temas tratados, se encarga de debatir leyes estatutarias, reglamentos de organismos de control, normas acerca de contratación administrativa y políticas de paz, entre otros.

Todavía falta por elegir al parlamentario que será presidente de la Comisión Segunda, la cual está conformada por 13 integrantes y se dedica a tratar aspectos relacionados con la política internacional, defensa, comercio internacional y políticas fronterizas, por mencionar algunos.

Sara Castellanos, también de Salvación Nacional, será la presidenta de la Tercera Comisión. En esta, hay 17 senadores que tendrán en sus manos las decisiones más importantes sobre los impuestos, exenciones tributarias, asuntos financieros y todo lo relacionado con las finanzas.

¿Quiénes son los presidentes de las comisiones?

Con respecto a la Comisión Cuarta, de la que hacen parte 15 parlamentarios encargados de asuntos de control fiscal financiero y leyes orgánicas del presupuesto; la presidenta será Liliana Benavides, del Partido Conservador.

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Por otro lado, Juan Espinal, del Centro Democrático; estará a la cabeza de la Comisión Quinta. Entre los temas que debaten se destacan los ambientales, como la adjudicación de tierras.

En la Comisión Sexta estará Carlos Guevara del partido Mira. En esta se discuten asuntos de comunicaciones, prestación de servicios, sistemas digitales y turismo, entre algunos.

Por último, Andrés Forero, del Centro Democrático, será el presidente de la Comisión Séptima, conformada por 14 senadores que tienen decisiones ligadas a las organizaciones sindicales, fondo de prestaciones y el papel de los servidores públicos.

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