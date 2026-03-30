Dos licencias de maternidad para pareja de madres lesbianas: Corte Constitucional y un fallo sin precedentes

La Corte Constitucional emitió la Sentencia SU-068/26, en la que analizó el caso de una mujer a quien se le asignó una licencia de paternidad pese a ser madre lactante y principal cuidadora de su hijo en una familia homoparental.

El caso corresponde a Paola, trabajadora de un hospital, quien junto a su pareja tuvo un hijo mediante reproducción asistida. Ella aportó el óvulo y se sometió a un tratamiento para poder lactar, pero la EPS Sanitas le negó la licencia de maternidad. Le otorgó únicamente una licencia de paternidad de 14 días, argumentando que la madre gestante ya había recibido ese beneficio.

Qué dijo la Corte sobre las licencias parentales

En la decisión, la Corte señaló que el sistema actual de licencias sigue basado en una división tradicional entre maternidad y paternidad. Según el tribunal, este esquema no siempre se ajusta a situaciones donde el cuidado del menor no responde a ese modelo.

La Sala Plena indicó que la entidad de salud resolvió el caso de manera general, sin analizar las condiciones específicas de la madre que solicitó la licencia. En particular, no tuvo en cuenta que ella también estaba amamantando y ejerciendo el cuidado principal del bebé.

Aunque el fallo declaró que ya había un “daño consumado”, pues la licencia ya fue otorgada y utilizada, también dejó claro que sí hubo afectación de derechos tanto de la madre como del niño.

Llamado a cambiar las reglas y medidas en el caso

La Corte también hizo un llamado al Congreso para que revise el sistema de licencias parentales y lo ajuste a distintos tipos de familia. Entre las opciones mencionadas está la posibilidad de que las semanas de licencia se distribuyan de manera más flexible entre quienes cuidan al menor.

En el caso puntual, el tribunal ordenó que el empleador mantenga las garantías de lactancia para la madre mientras continúe amamantando, hasta los dos años del niño, como lo establece la ley.

Además, la Corte aclaró que en situaciones específicas, como complicaciones de salud de la madre gestante, las semanas de licencia pueden utilizarse de forma simultánea si así lo requiere el cuidado del menor.