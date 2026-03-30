Yeferson Cossio responde tras comunicado de Avianca y anuncia acciones legales

El creador de contenido Yeferson Cossio reaccionó públicamente luego de que se volviera viral por un comunicado de la aerolínea Avianca, donde se refiere a un influencer, sin mencionar su nombre.

El caso, registrado el pasado 11 de marzo en la ruta Bogotá–Madrid, ha generado amplio debate en redes sociales.

La compañía hizo oficial la situación el 29 de marzo a través de un comunicado en el que explicó su decisión. “Avianca se permite informar que, como consecuencia del comportamiento disruptivo por parte de un reconocido influencer a bordo del vuelo AV46 en la ruta Bogotá - Madrid, el pasado 11 de marzo, la aerolínea decidió terminar su contrato de transporte, y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso. Así mismo, interpondrá las acciones legales correspondientes”.

La primera reacción de Yeferson Cossio en redes

Aunque el comunicado no menciona directamente su nombre, diferentes reportes apuntaron a Cossio como el pasajero involucrado. Horas después, el influenciador publicó una historia en Instagram en la que reaccionó sin referirse de forma explícita a la aerolínea.

“¿Ah, cómo así, yo por aquí apenas despertándome y ya me inventaron mero chisme? Vea qué bueno”, escribió en su primera historia de Instagram.

El mensaje se dio en medio de la viralización del caso, que incluye señalamientos sobre el uso de un artefacto generador de olor químico dentro de la cabina, lo que habría causado incomodidad entre los pasajeros.

Anuncia video y posibles acciones legales

Más tarde, el creador de contenido volvió a pronunciarse y aseguró que dará su versión de los hechos. “Me veo en la obligación de subir un video hoy hablando y también un comunicado legal”, afirmó.

En su mensaje, agregó que explicará “ese montón de sandeces que se están inventando y las medidas legales que tristemente me voy a ver obligado a tomar”, dejando claro que responderá formalmente a la situación.