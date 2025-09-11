Grave accidente: taxista atropelló a varias personas en la localidad de San Cristóbal

Una noche de terror se vivió en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, por cuenta de un conductor de taxi que causó un grave accidente al llevarse por delante a más de diez personas que se encontraban en la zona.

¿Cómo ocurrió el accidente en San Cristóbal?

Según las autoridades, se trata de un hombre de 56 años, que se encontraba manejando el taxi de placas VDW626, quien atropelló a 11 personas entre ellas 4 menores de edad, de 4 meses, 7, 12 y 15 años. Dos de ellos se encuentran con trauma en abdomen y trauma craneoencefálico severo.

Según información suministrada a Noticias RCN, dos de los jóvenes tuvieron trauma craneoencefálico y muerte cerebral por lo que ambos fueron trasladados al hospital de la Victoria. Por su parte, el conductor del vehículo fue capturado en flagrancia al concentrarse manejando en estado de embriaguez.

En las aterradoras imágenes, proporcionadas por las cámaras de seguridad de la zona, se observa como, mientras el vehículo avanza a una velocidad importante, seis personas, entre varios menores de edad, intentan cruzar la vía hasta que son fuertemente impactados por el vehículo que pierde su dirección.

Tras el contundente hecho, el carro termina chocando contra una de las viviendas del lugar en el que, en su zona peatonal, se encontraban más personas junto a diferentes motocicletas estacionadas en el andén.

Sanciones a personas que conduzcan bajo efectos del alcohol

Según el artículo 109, del Código Penal, que trata de homicidio culposo, se señala que “el que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de dos a seis años”. También, añade que:

“Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados, la pena se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores”.

Además, la ley 1696 de 2013 introdujo un agravante cuando se comete homicidio culposo.

"Si al momento de cometer la conducta el agente estuviese conduciendo vehículo automotor bajo el grado de alcoholemia igual o superior al grado 1° o bajo el efecto de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica, y ello haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará de las dos terceras partes al doble, en la pena principal y accesoria".