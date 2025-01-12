Dos menores fueron sorprendidas consumiendo alcohol en un bar de Chapinero

Durante una megatoma de control adelantada en la localidad de Chapinero, autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá encontraron a dos adolescentes de 17 años consumiendo bebidas alcohólicas en un bar ubicado en la calle 41 con carrera Séptima, en pleno sector universitario.

Sorprenden a dos menores de edad en bar de Chapinero: estaban consumiendo licor

Las jóvenes intentaron evadir a los uniformados escondiéndose en el baño y afirmando ser mayores de edad. Sin embargo, su comportamiento levantó sospechas y, tras insistir en la verificación de sus documentos, terminaron admitiendo que eran menores.

Según la información compartida, una de ellas está próxima a terminar el colegio, mientras que la otra ya había iniciado estudios universitarios.

Tras confirmar la situación, agentes de la Estación de Chapinero contactaron a los padres de ambas adolescentes, quienes tuvieron que acudir personalmente para hacerse cargo de ellas.

El subintendente responsable del operativo formalizó la entrega de las jóvenes a sus acudientes, quienes debieron comprometerse a evitar que estas conductas vuelvan a repetirse.

Las autoridades recordaron que, en casos recurrentes, los padres pueden enfrentar consecuencias legales graves, incluyendo la eventual pérdida de patria potestad.

Por otro lado, el establecimiento donde fueron halladas las menores recibió una suspensión de cinco días por permitir su ingreso y por presentar irregularidades en su documentación.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, señaló que este tipo de controles se intensificarán durante la temporada de fin de año.

“No vamos a permitir que menores de edad estén expuestos al consumo de alcohol ni a entornos de riesgo. Seguiremos vigilando que los establecimientos cumplan la ley”, afirmó.