Dos muertos y tres personas desaparecidas por avenida torrencial en Dadeiba, Antioquia

Antioquia continúa enfrentando graves consecuencias por las lluvias. En las últimas horas, se han reportado emergencias en al menos seis municipios del departamento, siendo Dabeiba el más afectado por una devastadora avenida torrencial.

El hecho ocurrió en la vereda El Toro, una zona rural de difícil acceso, donde el desbordamiento de aguas arrastró viviendas y personas.

Rescate en Dadeiba obstaculizado por las fuertes lluvias

Según el reporte preliminar, el evento dejó dos personas fallecidas, una en el lugar de los hechos y otra durante su traslado al hospital, cuatro heridas y tres desaparecidas. Las labores de búsqueda y rescate se han visto obstaculizadas por las persistentes lluvias y la complejidad del terreno.

La Unidad de Gestión del Riesgo de Antioquia adelanta el desplazamiento hacia la zona para coordinar las acciones de atención. De acuerdo con las autoridades, el fenómeno se habría originado en socavones utilizados para minería, lo que agravó la situación de quienes se encontraban en el área.

Emergencias por lluvias en Antioquia ya dejan 51 muertos en 2025

Además de Dabeiba, también se registraron afectaciones en Cáceres, Angostura, San Carlos y Anorí, donde también se reportan daños por las precipitaciones.

Este nuevo episodio se suma a una preocupante estadística: en lo que va del año, 51 personas han perdido la vida en Antioquia por eventos asociados a las lluvias. Las autoridades mantienen el monitoreo en zonas de riesgo y hacen un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones.