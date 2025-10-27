Puente construido por comunidad campesina fue arrastrado por un río en Antioquia: es el segundo en los últimos años

Al menos 7.000 campesinos de 12 veredas se encuentran incomunicados, luego de que el caudal del río Cacerí, en el municipio de Cáceres, creciera y terminara destruyendo el puente de madera, que la misma comunidad construyó hace seis años, cuando otro puente fue derribado por la fuerza de las aguas.

Los habitantes de esta zona rural han tenido dificultades para asistir a sus lugares de trabajo, estudio y comercializar sus productos agrícolas y quienes llegan a intentarlo, ponen su vida en riesgo.

“Hoy, por el invierno, la quebrada mantiene crecida y, prácticamente, no pudimos volver a entrar a la vereda”, lamentó Arelys Hoyos, habitante del sector.

Comunidad solicita la instalación de un puente militar como medida temporal:

Las comunidades campesinas del norte de Antioquia piden que, ante el incremento en las lluvias, se adopten medidas como la instalación de un puente temporal.

En palabras del secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, “tras la emergencia, han venido gestionando desde la Alcaldía, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el batallón de ingenieros, para colocar un puente militar mientras se logra que Invías coloque un puente de manera fija”.

Temporada de lluvias se extendería hasta diciembre:

A finales de septiembre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre el inicio de la segunda temporada de lluvias del año, que se extenderá hasta diciembre.

Octubre y noviembre serán los meses más lluviosos, afectando a los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Vaupés. Solo en Bogotá se espera que las precipitaciones aumenten entre un 25% y 60%.

Además, hay riesgos por posibles deslizamientos de tierra en las regiones Andina, Orinoquía, Amazónica, Pacífico y Caribe, que mantienen en alerta a las autoridades.