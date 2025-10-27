CANAL RCN
Colombia Video

Puente construido por comunidad campesina fue arrastrado por un río en Antioquia: es el segundo en los últimos años

Hasta la instalación de un nuevo puente, 7.000 campesinos de 12 veredas estarían incomunicados.

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
07:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Al menos 7.000 campesinos de 12 veredas se encuentran incomunicados, luego de que el caudal del río Cacerí, en el municipio de Cáceres, creciera y terminara destruyendo el puente de madera, que la misma comunidad construyó hace seis años, cuando otro puente fue derribado por la fuerza de las aguas.

Los habitantes de esta zona rural han tenido dificultades para asistir a sus lugares de trabajo, estudio y comercializar sus productos agrícolas y quienes llegan a intentarlo, ponen su vida en riesgo.

“Hoy, por el invierno, la quebrada mantiene crecida y, prácticamente, no pudimos volver a entrar a la vereda”, lamentó Arelys Hoyos, habitante del sector.

¿Cómo evitar emergencias durante la segunda temporada de lluvias en Bogotá y a dónde comunicarse por ayuda?
RELACIONADO

¿Cómo evitar emergencias durante la segunda temporada de lluvias en Bogotá y a dónde comunicarse por ayuda?

Comunidad solicita la instalación de un puente militar como medida temporal:

Las comunidades campesinas del norte de Antioquia piden que, ante el incremento en las lluvias, se adopten medidas como la instalación de un puente temporal.

En palabras del secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, “tras la emergencia, han venido gestionando desde la Alcaldía, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el batallón de ingenieros, para colocar un puente militar mientras se logra que Invías coloque un puente de manera fija”.

¿Cómo avanza el paso del huracán Melissa y cuáles son los puntos más afectados en Colombia?
RELACIONADO

¿Cómo avanza el paso del huracán Melissa y cuáles son los puntos más afectados en Colombia?

Temporada de lluvias se extendería hasta diciembre:

A finales de septiembre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre el inicio de la segunda temporada de lluvias del año, que se extenderá hasta diciembre.

Octubre y noviembre serán los meses más lluviosos, afectando a los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Vaupés. Solo en Bogotá se espera que las precipitaciones aumenten entre un 25% y 60%.

Además, hay riesgos por posibles deslizamientos de tierra en las regiones Andina, Orinoquía, Amazónica, Pacífico y Caribe, que mantienen en alerta a las autoridades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Oficial: otro municipio de Cundinamarca se unirá al recorrido turístico del Tren de La Sabana

Inpec

Detalles inéditos sobre la fuga de alias Diablo de la cárcel de Cómbita: director del penal habló

Iván Cepeda

¿Qué viene ahora para Iván Cepeda tras ganar la consulta del Pacto Histórico?

Otras Noticias

FC Barcelona

El gesto en El Clásico que levantó los ánimos y por poco causa enorme pelea

Lamine Yamal, Dani Carvajal y Vinicius Jr, protagonizaron un fuerte cruce en El Clásico español.

Dólar

¡Cambio importante en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de octubre de 2025! Así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 27 de octubre de 2025.

Artistas

Desgarrador: reconocida presentadora confirmó la muerte de su bebé

Artistas

¡Bombazo! Karina García y Yina Calderón volverán a estar frente a frente durante las 24 horas

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones