Dos peligrosos narcotraficantes se fugaron de un centro de reclusión en Buenaventura: ¿qué se sabe de ellos?

En Buenaventura se registró una inesperada fuga de dos presuntos narcotraficantes del centro de reclusión transitorio Marte.

Este episodio se suma a otra evasión registrada días atrás en el mismo punto.

De manera paralela, el Atlántico también reportó la huida de siete reclusos del CAI Hipódromo en Soledad.

Dos narcotraficantes se fugaron de un centro de reclusión en Buenaventura

En Buenaventura, dos hombres investigados por narcotráfico se fugaron del centro de reclusión transitorio Marte, una instalación que en menos de una semana ha permitido la huida de tres personas que estaban bajo custodia de la Policía Nacional.

La fuga ocurrió pese a que ambos sujetos estaban retenidos por delitos asociados al tráfico de estupefacientes.

Los dos individuos lograron evadir la vigilancia, repetir el patrón registrado con un detenido que escapó días atrás y volver a poner en evidencia fallas reiteradas en la seguridad del recinto.

El comandante de la Policía de Buenaventura, Gustavo Chaparro, confirmó la identidad de los implicados y la reacción inmediata de las autoridades una vez se confirmó la fuga:

Identificados como Baricurura, Banubi, Luis Tenorio y Grueso Aguirre Eliecer, quienes se encontraban recluidos por el delito de narcotráfico. Al conocerse esta situación se activa de manera inmediata los protocolos de verificación y búsqueda con el objetivo de ubicar a los privados de la libertad.

Tras el escape, la Policía activó un plan candado en todos los accesos y salidas del distrito con el fin de evitar la salida de los prófugos y desplegar equipos de búsqueda especializados.

Delincuentes se fugaron de un CAI en Soledad

De forma simultánea, el departamento del Atlántico reportó otra situación; siete personas privadas de la libertad escaparon del CAI Hipódromo de Soledad.

Según los reportes policiales, el uniformado encargado salió momentáneamente a botar basura y, al regresar, encontró escombros y descubrió que los detenidos habían usado el techo para huir del lugar.

En este caso, las unidades de reacción lograron recapturar a Axel Gabriel Morales Benavides y Joel Vizcaíno Caballero, quienes estaban presos por extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

Posteriormente, en horas de la noche del domingo, las autoridades confirmaron otras recapturas, para un total de cuatro personas ubicadas nuevamente.