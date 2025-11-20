Pequeña de 7 años está gravemente herida tras presuntamente ser golpeada y abusada en Antioquia

En el municipio de La Unión, en el oriente de Antioquia, una niña de apenas 7 años llegó al centro asistencial del municipio en un estado de salud gravísimo, tras presuntamente haber sido víctima de violencia física y agresión sexual.

La madre de la menor aseguró a los médicos que la niña había sufrido golpes y agresiones sexuales, información que ha puesto en alerta a las autoridades.

Ante tal caso, la Gobernación de Antioquia decidió ofrecer una recompensa de hasta 500 millones de pesos a quien proporcione información veraz y comprobable que conduzca a la captura del responsable.

¿Qué se sabe de la niña que llegó grave tras ser presuntamente golpeada y abusada en La Unión?

Según fuentes oficiales, la madre llegó al centro médico acompañando a la menor, denunciando que había sido víctima de violencia como mujer contra la mujer, y relatando que los hechos se habían producido en circunstancias aún bajo investigación.

Las autoridades del municipio de La Unión confirmaron que, a esta hora, se está verificando cada detalle del caso, incluyendo el lugar exacto de los hechos, posibles testigos y el recorrido que sufrió la menor antes de llegar al hospital.

Ofrecen $500 millones de recompensa por información del presunto responsable

El comisario de familias de La Unión, Carlos Rojas, expresó su rechazo absoluto frente a los hechos y destacó la colaboración ciudadana como clave para la investigación:

La niña fue víctima de violencia como mujer contra la mujer. Rechazamos rotundamente este tipo de eventos contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde la Gobernación de Antioquia se ha dispuesto una recompensa hasta de 500 millones de pesos por información clara, contundente, que pueda dar con el paradero del responsable de estos hechos.

El llamado es a que cualquier persona con información relevante se acerque a las autoridades para aportar datos que permitan dar con el implicado y detener la cadena de violencia contra menores.

¿Qué se sabe de la niña?

La niña permanece bajo cuidado médico intensivo debido a la gravedad de sus lesiones, que incluyen signos de agresión física y sexual.

Las autoridades sanitarias y de protección infantil mantienen confidencialidad absoluta sobre su estado clínico para garantizar la seguridad y privacidad de la víctima.