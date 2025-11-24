Hallan el cuerpo semidesnudo y con signos de tortura de una mujer en un establecimiento nocturno de Bolívar

En el departamento de Bolívar, más específicamente en el municipio de San Juan Nepomuceno, se registró el fallecimiento de Cindy Paola López Gómez, una mujer que se suma a los casos de violencia registrados durante el año.

Hallan cuerpo torturado de una mujer en San Juan Nepomuceno

Un nuevo episodio de violencia contra la mujer se conoció en San Juan Nepomuceno, Bolívar, luego de que trabajadores de un establecimiento nocturno encontraran el cuerpo de Cindy Paola López Gómez, de 28 años, con signos de tortura y en estado semidesnudo dentro del local.

El hallazgo se produjo tras la noche del viernes 21 de noviembre, cuando, según testigos, la joven habría estado acompañada por un hombre cuya identidad ya está plenamente establecida por las autoridades.

Este individuo, señalado como presunto agresor, habría estado con ella durante varias horas antes de que su cuerpo fuera descubierto.

¿Cuáles son las hipótesis tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en un establecimiento nocturno?

De acuerdo con los primeros reportes entregados por la Policía del Departamento de Bolívar, aunque aún se espera el dictamen definitivo de Medicina Legal, la causa preliminar del fallecimiento de Cindy apuntaría a una posible asfixia mecánica.

Esta información será confirmada por los procedimientos forenses correspondientes, mientras se adelanta la investigación para reconstruir la secuencia completa de los hechos dentro del establecimiento nocturno.

¿Qué dicen las autoridades sobre el asesinato de esta mujer?

Desde la Oficina de la Mujer del Departamento de Bolívar se recordaron las acciones que se adelantan para la prevención de violencias basadas en género.

Esto dijo la secretaria de la Mujer, Sofía Navas:

Rechazamos categóricamente todo acto que ponga en riesgo la vida de cualquier mujer, niña o adolescente en nuestro departamento. Desde la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social lideramos actividades para la prevención de las violencias basadas en género, recordándoles a la ciudadanía que la violencia contra las mujeres sí es prevenible y los motivamos a pronunciarse ante el mínimo indicio de violencia.

Por otra parte, pese a un descenso moderado en las cifras de agresiones registradas en el departamento, el panorama sigue siendo crítico.

En total, 11 mujeres han sido asesinadas en Bolívar este año.