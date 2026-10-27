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Colombia

Dos hermanas murieron tras caer de una moto y ser arrolladas por una volqueta en Magdalena

Las menores se movilizaban en una motocicleta eléctrica por el barrio Paz del Río, en Magdalena.

Accidente en Fundación, Magdalena
Foto: Soy el mono informa 2.0

Valentina Bernal

octubre 27 de 2026
09:49 p. m.
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Dos niñas, de 9 y 13 años, fallecieron en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Fundación, Magdalena. El hecho ocurrió hacia las 6:05 p. m. en la calle 3 con carrera 15A, en el barrio Paz del Río, donde se vieron involucradas una motocicleta eléctrica y una volqueta.

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De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, las menores se desplazaban en el vehículo eléctrico cuando, por circunstancias que están por esclarecerse, habrían perdido el equilibrio y caído sobre la calzada. En ese momento, las dos niñas fueron arrolladas por la volqueta.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murieron las dos niñas?

La información inicial señala que la motocicleta eléctrica, de marca Mobulaa, era conducida por una de las menores, de 13 años, quien viajaba junto a su hermana, de 9 años.

Según la reconstrucción preliminar entregada por la Policía, la caída de las niñas sobre la vía habría provocado que quedaran en la trayectoria de la volqueta, que las arrolló.

El vehículo de carga era conducido por un hombre de 70 años, quien, según el reporte oficial, se presentó voluntariamente ante las autoridades.

Por ahora, esta es la hipótesis preliminar sobre lo ocurrido.

¿Qué han dicho las autoridades?

Tras el accidente, las autoridades acordonaron el lugar para permitir el trabajo de los organismos competentes.

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Los funcionarios realizaron las actuaciones correspondientes para la inspección técnica de los cuerpos y la recolección de elementos materiales probatorios y evidencias físicas que permitan esclarecer cómo ocurrió el siniestro.

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