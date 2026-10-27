JEP revoca la libertad a alias Yako, disidente señalado por el magnicidio de Miguel Uribe

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le revocó la libertad a Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, miembro de las disidencias de las Farc que presuntamente estuvo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe.

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Con base en lo mencionado por la JEP, se comprobó que ‘Yako’ incumplió los compromisos con los que se le concedió la libertad condicional.

Los incumplimientos de ‘Yako’

Resulta que este hombre no informó constantemente sobre su paradero, no compareció y estuvo fuera de alcance. Por lo tanto, se expedirá una orden de captura, dado que está condenado por secuestro extorsivo.

Para el tribunal, influyó en gran medida la investigación que ha desarrollado la Fiscalía con respecto a ubicar a los autores intelectuales del magnicidio ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

Uribe Turbay, quien para ese momento ejercía como senador y tenía intenciones de hacer parte de la contienda electoral rumbo a la Casa de Nariño, se encontraba aquel día en el parque El Golfito. Entre el público, un joven identificado como alias Tianz sacó una pistola y disparó varias veces a escasos metros.

El precandidato fue llevado a la Fundación Santa Fe, donde permaneció durante dos meses hasta fallecer el 11 de agosto a los 39 años.

La Segunda Marquetalia y el magnicidio

Después de más de un año, las autoridades han efectuado nueve capturas, de las cuales tres han cerrado en preacuerdos y el sicario fue sancionado, teniendo en cuenta que es menor de edad.

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Elder José Arteaga, conocido como El Costeño o Chipi; William Fernando González o ‘El Hermano’, Katherine Andrea Martínez o ‘Gabriela’, Carlos Eduardo Mora o ‘El Veneco’ y Harold Daniel Barragán ya recibieron su condena. Cristian Camilo González y Jhorman David Mora también fueron hallados culpables.

Uno de los preacuerdos más importantes fue el de Simeón Pérez, alias El Viejo. En su declaración, reveló que la Segunda Marquetalia de las disidencias estuvo detrás del crimen que conmocionó a Colombia.

Aparte de ‘Yako’, han sido señalados Luciano Marín Arango (‘Iván Márquez’), Gener García Molina (‘Jhon 40’), José Manuel Sierra Sabogal (‘Zarco Aldinever’), Jhon Jairo Bedoya Arias (‘Rumba’), Alberto Cruzlobo (‘Enrique Marulanda’) y Diógenes Medina Hernández (‘Chalo’).