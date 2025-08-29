CANAL RCN
Colombia Video

Niños de entre cinco y diez años defendieron a su madre de un atraco en Santa Marta

A inicios del 2025, un informe realizado en México catalogó a la capital del Magdalena como la más violenta de Colombia.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
02:41 p. m.
En cámaras de seguridad de una calle concurrida de la capital del Magdalena, en la que se ubican varios colegios públicos y privados, quedó registrado el intento de robo, bajo la modalidad de raponazo, a una mujer que recogía a sus hijos, al término de la jornada escolar.

En la grabación, se ve como, al llegar a la esquina, la mujer, que caminaba junto a sus dos pequeños, de 5 y 10 años, fue interceptada por un hombre en moto, que dejó su vehículo aparcado para raparle el bolso.

Al escuchar los gritos de su madre, ambos menores se enfrentaron al ladrón, en lo que algunos denominaron un acto de valentía y otros, un riesgo innecesario.

“Yo siento que es algo que haríamos todo por nuestras mamás, sin pensarlo dos veces, pero igual, siento que el niño tampoco midió el riesgo que estaba corriendo”, comentó un habitante del sector en diálogo con Noticias RCN.

Intervención de los menores alertó a otras personas que iniciaron una persecución:

Ante la resistencia de su víctima y la intervención de ambos menores, el ladrón se vio obligado a huir y, aunque fue perseguido por varias personas, logró darse a la fuga.

Tras conocer el caso, la psicóloga Valery Ortega, explicó la razón de que ambos menores actuaran a tan corta edad: “Somos seres que hemos ido evolucionando, pero tenemos un impulso biológico y un impulso que hace que, de una u otra manera, respondamos de manera inconsciente frente a situaciones de estrés y fue lo que sucedió con ambos menores”.

Santa Marta fue catalogada como la ciudad más violenta del país ¿Qué dicen las autoridades?

Un informe publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México (CCSPJP) a inicios del 2025 catalogó a Santa Marta como la ciudad más violenta de Colombia y la número 26 en el mundo.

De acuerdo con el documento, la capital del Magdalena registró 328 homicidios en el 2024, entre sus “724.000 habitantes”. Datos que fueron desmentidos por el alcalde de la ciudad, Carlos Pinedo Cuello:

“En Santa Marta ni vive esa cantidad de gente ni mucho menos hubo ese número de asesinatos. No podemos permitir esta desinformación que daña un destino que está en un momento de auge turístico”, indicó, en un comunicado en el que mostró su rechazo por los datos del informe, debido a que no coinciden con los oficiales.

