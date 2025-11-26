Secuestros de jóvenes en el Catatumbo no cesan: estarían siendo llevados a Venezuela

Los jóvenes están en la mira de los grupos armados con presencia en la región del Catatumbo, que comprende gran parte del departamento de Norte de Santander y algunos municipios del Cesar.

En las últimas dos semanas se ha registrado una docena de secuestros, la mayoría en el municipio de Tibú, a unas tres horas y media de Cúcuta, que ha generado una nueva alerta, sobre todo, entre la población joven.

En las últimas 24 horas se registraron dos nuevos secuestros. Se trata de los jóvenes Jaider Ramírez y Junior Melgarejo, residentes de la zona rural de Tibú que, de acuerdo con información preliminar, habrían sido llevados rumbo a Venezuela.

Sus familias viven con impotencia un fenómeno que ha ido cobrando fuerza, desde que estalló la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc por el control del territorio.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos hacen un llamado urgente al Gobierno:

La denuncia fue realizada por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Las autoridades locales no se han pronunciado, pero, se sabe que ambos jóvenes fueron interceptados por sujetos armados, integrantes del ELN, en la vereda T25.

“Este delito, que ha venido creciendo en la subregión desde el 16 de enero, cuando comenzó la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc tiene que cesar”, indicó Enrique Pertuz, presidente de la mesa departamental de Norte de Santander.

Días antes, los jóvenes Yeferson Jaimes y Steven Sánchez, fueron dejados en libertad, bajo la condición de abandonar la zona en no más de 24 horas.

“Es una gran preocupación para nosotros, la asociación Nacional de Víctimas, la ola de secuestros que se viene presentando en la región del Catatumbo. En menos de 15 días, 12 personas han sido secuestradas, especialmente, en el municipio de Tibú”, indicó Olguin Mayorga, presidente de la asociación nacional de Víctimas.

Y es que algunos de los casos de secuestro han terminado en asesinato, de acuerdo con las denuncias realizadas por la población local y organizaciones que tienen la mirada puesta en el territorio.