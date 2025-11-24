CANAL RCN
Desgarrador mensaje de Giovanny Ayala pidiendo que liberen a su hijo: “El reloj se paró”

Se completaron seis días desde que Miguel Ayala y Nicolás Pantoja fueron secuestrados en Cauca.

noviembre 24 de 2025
11:52 a. m.
Una eucaristía se llevó en Villavicencio por la liberación del joven Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala; y su tour mánager Nicolás Pantoja, quienes permanecen secuestrados desde hace seis días.

Los jóvenes fueron secuestrados en la vía Panamericana, norte de Cauca por la zona de El Tambo. Las autoridades tienen la hipótesis de que el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc tendría relación con el caso; pero esto aún no se ha confirmado.

Eucaristía exigiendo que dejen libres a los secuestrados

La ceremonia religiosa reunió a familiares, amigos y seguidores del artista, quienes mantienen la certeza de que los jóvenes regresarán pronto a casa. Durante el evento, Ayala rompió su silencio ante los medios de comunicación, después de haberse pronunciado únicamente a través de sus redes sociales.

El cantante compartió detalles sobre el proceso que está viviendo su familia en estos difíciles momentos: “Desarmo mi corazón para que se abran los caminos y aflojen los corazones de los captores que tienen a mi hijo para ese pronto regreso. El reloj se paró y uno no sabe si es de día o noche. Es una incertidumbre que solamente la sienten las personas que han vivido esta situación”.

Investigan si las disidencias están detrás

Al término de la eucaristía, Patricia Pantoja, madre del tour mánager, hizo un llamado directo a los responsables del secuestro. Aseguró que no tienen relación con el conflicto armado y, en cambio, le dan alegría a la población con la música.

También participaron artistas colegas del género popular, quienes expresaron su solidaridad con la familia Ayala y manifestaron su rechazo a este hecho delictivo.

Cabe recordar que a finales de junio, la Defensoría advirtió que la población en Patía y El Tambo estaba en peligro por las disidencias. Por eso, se emitió la alerta 008.

