Policía estaba de civil y fue víctima de violento hecho en Cartagena: tiene pronóstico reservado

La Policía de Cartagena informó que a las 5:00 p.m. del viernes 29 de agosto, ocurrió este hecho en la avenida del Lago del barrio Martínez Martelo.

La información preliminar apunta que un policía estaba fuera de turno en un lavadero de vehículos. En ese momento, llegó un criminal que lo atacó con un arma de fuego.

Crimen quedó grabado por las cámaras

Por medio del video de las cámaras de seguridad, se pudieron conocer detalles del crimen. En el lavadero también había más gente, como de costumbre.

Mientras el policía estaba sentado en una silla blanca, apareció el delincuente, quien tenía una gorra negra, vestía camiseta blanca y jeans. Este hombre llegó corriendo y le disparó.

Desde las afueras, otro policía que estaba de civil reaccionó y le disparó al delincuente. El criminal intentó escapar, pero quedó acorralado y lo terminaron abatiendo.

El uniformado lesionado fue llevado a un centro asistencia. Su pronóstico es reservado. Por su parte, la Fiscalía incautó el arma con el que este delincuente llevó a cabo el suceso que, al parecer, era un intento de hurto.

“Las unidades de policía judicial, inteligencia y vigilancia de la unidad, se encuentran adelantando todas las acciones necesarias para ubicar a un segundo delincuente involucrado en este hecho”, informó la Policía.

Inseguridad en Cartagena

A inicios de este año se dio a conocer el informe Cartagena Cómo Vamos, con el que se le hizo un balance a la inseguridad que se vive en la capital de Bolívar.

Los hurtos se redujeron un 9% en 2024. Aunque el 60% de los cartageneros consideró que los robos estaban siendo el principal problema en los barrios.

Un punto positivo es que, en comparación con las otras principales ciudades, Cartagena fue la que menos hurtos tuvo. La superaron Cali, Bucaramanga, Medellín y Bogotá. La única que estuvo por debajo suyo fue Barranquilla.