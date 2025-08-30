CANAL RCN
Colombia Video

Policía estaba de civil y fue víctima de violento hecho en Cartagena: tiene pronóstico reservado

El agresor resultó abatido en la escena del crimen. Otro policía también de civil intervino.

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
02:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía de Cartagena informó que a las 5:00 p.m. del viernes 29 de agosto, ocurrió este hecho en la avenida del Lago del barrio Martínez Martelo.

Comerciante bogotana fue torturada y asesinada en exclusivo barrio turístico de Cartagena: esto se sabe
RELACIONADO

Comerciante bogotana fue torturada y asesinada en exclusivo barrio turístico de Cartagena: esto se sabe

La información preliminar apunta que un policía estaba fuera de turno en un lavadero de vehículos. En ese momento, llegó un criminal que lo atacó con un arma de fuego.

Crimen quedó grabado por las cámaras

Por medio del video de las cámaras de seguridad, se pudieron conocer detalles del crimen. En el lavadero también había más gente, como de costumbre.

Mientras el policía estaba sentado en una silla blanca, apareció el delincuente, quien tenía una gorra negra, vestía camiseta blanca y jeans. Este hombre llegó corriendo y le disparó.

Desde las afueras, otro policía que estaba de civil reaccionó y le disparó al delincuente. El criminal intentó escapar, pero quedó acorralado y lo terminaron abatiendo.

El uniformado lesionado fue llevado a un centro asistencia. Su pronóstico es reservado. Por su parte, la Fiscalía incautó el arma con el que este delincuente llevó a cabo el suceso que, al parecer, era un intento de hurto.

“Las unidades de policía judicial, inteligencia y vigilancia de la unidad, se encuentran adelantando todas las acciones necesarias para ubicar a un segundo delincuente involucrado en este hecho”, informó la Policía.

Inseguridad en Cartagena

A inicios de este año se dio a conocer el informe Cartagena Cómo Vamos, con el que se le hizo un balance a la inseguridad que se vive en la capital de Bolívar.

Ladrones entraron a droguería en el norte de Bogotá y cometieron violento robo
RELACIONADO

Ladrones entraron a droguería en el norte de Bogotá y cometieron violento robo

Los hurtos se redujeron un 9% en 2024. Aunque el 60% de los cartageneros consideró que los robos estaban siendo el principal problema en los barrios.

Un punto positivo es que, en comparación con las otras principales ciudades, Cartagena fue la que menos hurtos tuvo. La superaron Cali, Bucaramanga, Medellín y Bogotá. La única que estuvo por debajo suyo fue Barranquilla.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Autoridades tienen a dos sospechosos bajo la mira por la muerte de Valeria Afanador

Cundinamarca

“Es una situación dramática”: gobernador de Cundinamarca sobre caso de Valeria Afanador

Santa Marta

Cárcel para otro implicado en asesinato de Alessandro Coatti: más detalles del crimen

Otras Noticias

Redes sociales

La inesperada reacción de Melissa Gate a la nueva canción de Altafulla: video

Así fue la reacción de la creadora de contenido a la canción del ganador de la Casa de los Famosos.

Turismo

Reconocida aerolínea a nivel mundial se declara en quiebra por segunda vez: esto se sabe

Mediante un comunicado, la aerolínea dejó claro que pasará con sus clientes.

Fútbol

Luis Díaz volvió a marcar con el Bayern Múnich en Bundesliga: extraordinaria definición del colombiano

Estados Unidos

Rebanada de pizza cambia el rumbo de la investigación por la muerte de una niña en medio de una pijamada

Enfermedades

¿El uso de algunos anticonceptivos podría aumentar el riesgo de infecciones?