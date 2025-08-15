Exembajador de Nicaragua explicó cómo gestionó ingreso de Carlos Ramón González a ese país

En medio de la controversia por la presencia de Carlos Ramón González en Nicaragua y las recientes solicitudes de la Fiscalía General de la Nación para su captura internacional, el exembajador de Colombia en ese país, emitió una declaración pública para precisar los hechos ocurridos durante su gestión diplomática.

Según su versión, su intervención se limitó a facilitar un trámite migratorio como se hace con cualquier ciudadano colombiano en el extranjero y, en ese momento, no existía ninguna restricción legal que impidiera el ingreso del exfuncionario.

Exembajador de Nicaragua reveló detalles del ingreso de Carlos Ramón González

El exembajador inició su pronunciamiento recordando que Carlos Ramón González, en su calidad de exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, solicitó autorización para ingresar a Nicaragua.

La primera petición fue negada por las autoridades de ese país debido a la naturaleza del cargo que había desempeñado.

Sin embargo, el exfuncionario volvió a realizar la solicitud y, en ese contexto, el embajador intervino para mediar con las autoridades migratorias nicaragüenses, asegurando que se trató de un procedimiento habitual que ha gestionado con otros connacionales.

Aclaró que la autorización de ingreso se produjo en un momento en el que no existían imputaciones, sentencias condenatorias, órdenes de captura, medidas judiciales o la circular roja de Interpol que actualmente está activa a petición de la Fiscalía colombiana.

Exembajador de Nicaragua se defendió ante los cuestionamientos por Carlos Ramón

El exfuncionario sostuvo que su actuación estuvo enmarcada estrictamente en las funciones y competencias diplomáticas, cumpliendo con la normativa vigente.

En relación con la permanencia de González en la sede diplomática, señaló que se trató únicamente de visitas, descartando que hubiera alguna solicitud, formal o verbal, para un alojamiento permanente.

También negó haber realizado gestiones para que el exfuncionario obtuviera residencia o radicación en Nicaragua durante el tiempo que él ocupó el cargo.

El ahora senador detalló que no consultó ni informó sobre este asunto a la Cancillería ni a la Presidencia de la República, pues consideró que se trataba de una gestión propia de sus funciones como embajador.

Recordó que presentó su renuncia el 3 de febrero de 2025 para asumir su curul en el Senado y que, al momento de su salida, no existía ninguna gestión en curso relacionada con González.

En este sentido, cualquier hecho posterior al 4 de febrero de 2025, fecha de su retiro de la misión diplomática, no le fue informado y no es de su responsabilidad.

Finalmente, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades judiciales y administrativas para esclarecer cualquier aspecto del caso.