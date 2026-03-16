CANAL RCN
Colombia Video

Dos policías fueron asesinados en Girardot: autoridades reportaron varias capturas

Un grave hecho de violencia se registró en Cundinamarca tras un ataque armado contra dos uniformados de la Policía Nacional.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
09:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía de Cundinamarca confirmó la muerte de dos uniformados adscritos a su departamento mientras se encontraban en servicio en el municipio de Girardot. Se trata de la subintendente de 36 años Diana Carolina García y el patrullero de 42 años Jeison Alberto Daza.

Policía resulta herido tras caída de una tolva durante veeduría en obra de la Autonorte
RELACIONADO

Policía resulta herido tras caída de una tolva durante veeduría en obra de la Autonorte

De acuerdo a lo que se ha podido conocer, las dos víctimas se encontraban en el sector del peaje de San Lorenzo en donde detuvieron una camioneta de color verde. Los ocupantes del vehículo descendieron y abrieron fuego contra ambos policías de la seccional de Tránsito y Transporte.

Varios capturados tras el asesinato de los uniformados

Desde la Policía confirmaron que la reacción de sus compañeros terminó con la captura de tres personas y la aprehensión de un menor de edad, quienes están siendo señalados como los presuntos responsables del doble homicidio.

Según informó el director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón, estas personas ya fueron dejadas a disposición de las autoridades judiciales que adelantaron el proceso de la judicialización pertinente.

Adicionalmente, el general envió un mensaje de condolencias para las víctimas de este grave hecho. "Dos vidas entregadas al servicio de la patria, dos familias que hoy lloran una pérdida irreparable y una Institución que siente en lo más profundo la partida de quienes vistieron el uniforme con valentía, compromiso y amor por Colombia".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Alcalde Galán y la reunión con congresistas electos: ¿Seguridad o respuesta electoral?

Inseguridad en Bogotá

Revelan por qué esta es la localidad más peligrosa de Bogotá: alarmantes cifras de inseguridad

Bogotá

"Que esto no quede impune": familia de adulto mayor de 90 años arrollado por motociclista en Bogotá

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia registra caída en la apertura de este lunes, 16 de marzo

El dólar en Colombia abrió con una leve caída este lunes 16 de marzo de 2026. Conozca el precio oficial de la TRM y cómo se ha comportado la divisa frente a días y meses anteriores.

Yeison Jiménez

Entre lágrimas: así fue el sentido homenaje que Cali rindió en honor a Yeison Jiménez

El conmovedor momento contó con la participación de miles de asistentes al evento musical.

Brasileirao

Néiser Villarreal marcó su primer gol con Cruzeiro: totalmente inesperado

Estados Unidos

Trump insiste en su “derecho absoluto” para fijar aranceles pese a fallo de la Corte Suprema

Enfermedades

OPS alerta sobre la transmisión sostenida de la fiebre amarilla en Sudamérica