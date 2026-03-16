Dos policías fueron asesinados en Girardot: autoridades reportaron varias capturas

La Policía de Cundinamarca confirmó la muerte de dos uniformados adscritos a su departamento mientras se encontraban en servicio en el municipio de Girardot. Se trata de la subintendente de 36 años Diana Carolina García y el patrullero de 42 años Jeison Alberto Daza.

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De acuerdo a lo que se ha podido conocer, las dos víctimas se encontraban en el sector del peaje de San Lorenzo en donde detuvieron una camioneta de color verde. Los ocupantes del vehículo descendieron y abrieron fuego contra ambos policías de la seccional de Tránsito y Transporte.

Varios capturados tras el asesinato de los uniformados

Desde la Policía confirmaron que la reacción de sus compañeros terminó con la captura de tres personas y la aprehensión de un menor de edad, quienes están siendo señalados como los presuntos responsables del doble homicidio.

Según informó el director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón, estas personas ya fueron dejadas a disposición de las autoridades judiciales que adelantaron el proceso de la judicialización pertinente.

Adicionalmente, el general envió un mensaje de condolencias para las víctimas de este grave hecho. "Dos vidas entregadas al servicio de la patria, dos familias que hoy lloran una pérdida irreparable y una Institución que siente en lo más profundo la partida de quienes vistieron el uniforme con valentía, compromiso y amor por Colombia".