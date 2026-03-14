Policía resulta herido tras caída de una tolva durante veeduría en obra de la Autonorte

Un incidente se registró en las últimas horas en el norte de Bogotá cuando un uniformado de la Policía resultó herido mientras acompañaba una inspección ciudadana en un frente de obra.

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El hecho ocurrió en la Autopista Norte con calle 116, en sentido sur–norte, donde el concejal Jesús David Araque realizaba una veeduría junto a su equipo de trabajo para verificar posibles irregularidades en las labores que se adelantaban en el lugar.

De acuerdo con el relato del cabildante, el equipo se detuvo en el punto luego de advertir problemas en las maniobras de carga de maquinaria pesada sobre un tractocamión.

Según explicó, el vehículo estaba obstruyendo el paso de ciclistas y peatones, además de causar daños en parte del mobiliario público de una ciclorruta del sector.

Mientras el concejal señalaba los riesgos que representaba esta operación para transeúntes y trabajadores, una tolva se desplomó de manera inesperada y cayó sobre el patrullero que acompañaba la inspección.

Patrullero fue trasladado a un centro médico

Tras el accidente, el uniformado resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención.

El propio concejal indicó que lo llevó rápidamente al hospital más cercano, donde permanece bajo observación médica.

Araque aseguró que el accidente pudo haber terminado en una tragedia mayor, ya que la estructura cayó a pocos metros del equipo que realizaba la veeduría.

Autoridades sellaron la obra

Tras lo ocurrido, la Alcaldía Local de Usaquén anunció medidas frente a la obra donde ocurrió el incidente.

El alcalde local Daniel Ortiz informó que, de manera coordinada con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Secretaría Distrital de Movilidad, se procedió al sellamiento del frente de obra.

“De manera coordinada junto con el IDU y el Sector Movilidad atendimos la situación que se presentó en la Autonorte con calle 116, en la que sellamos la obra involucrada por incumplir el PMT, poner en riesgo la vida de las personas y dañar el espacio público”, señaló Ortiz.

Concejal pide revisión de seguridad en la obra

Tras el incidente, el concejal Araque advirtió sobre las condiciones en las que, según dijo, se están adelantando algunas obras en la ciudad.

“Lo que vimos hoy es una muestra de cómo algunas obras se realizan sin las mínimas medidas de seguridad, poniendo en riesgo la vida de ciudadanos, trabajadores y autoridades”, afirmó.

Finalmente, el cabildante anunció que solicitará una revisión inmediata de las condiciones de seguridad y operación en este frente de obra, con el objetivo de evitar nuevos incidentes en uno de los corredores viales más transitados del norte de Bogotá.